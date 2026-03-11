حالىقارالىق ەنەرگەتيكا اگەنتتىگى رەكوردتىق كولەمدە مۇناي شىعارۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ەنەرگەتيكا اگەنتتىگىنىڭ (ح ە ا) 32 مۇشە مەملەكەتى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يران اراسىنداعى جاھاندىق ەنەرگەتيكا نارىقتارىن شايقالتىپ جاتقان قاقتىعىس اياسىندا تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدى باعالاۋ ءۇشىن شۇعىل كەزدەسۋ وتكىزدى.
اگەنتتىكتىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى فاتيح بيرول كەلىسسوزدەر قاقتىعىس اياسىندا «قازىرگى جەتكىزىلىم تۇراقتىلىعى مەن نارىقتىق جاعدايلاردى» باعالاۋعا باعىتتالعانىن مالىمدەدى.
- كەيىنگى كۇندەرى مۇناي نارىقتارىنداعى جاعداي ناشارلادى. ورمۋز بۇعازى ارقىلى ترانزيتتىك ماسەلەلەردەن باسقا، مۇناي ءوندىرىسىنىڭ ايتارلىقتاي بولىگى قىسقارتىلدى. بۇل نارىق ءۇشىن ايتارلىقتاي قاۋىپ تۋعىزادى، - دەدى ول.
ورمۋز بۇعازىنىڭ جابىلۋىنا تۇسىنىكتەمە بەرە وتىرىپ، يتاليانىڭ قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە ەنەرگەتيكا ءمينيسترى دجيلبەرتو پيكەتتو فراتين «ەلدەر جاھاندىق دەڭگەيدە رەسۋرستاردىڭ تاپشىلىعىن وتەۋ ءۇشىن جيناقتالعان قورلاردى پايدالانۋ ارقىلى ىنتىماقتاستىق تانىتۋعا مىندەتتەنگەنىن» مالىمدەدى. بۇل تۋرالى Al Jazeera جازدى.
پارسى شىعاناعىنداعى الەمدەگى مۇناي قورىنىڭ شامامەن بەستەن ءبىر بولىگى وتەتىن ماڭىزدى سۋ جولى ورمۋز بۇعازى قاقتىعىس سالدارىنان ءىس جۇزىندە جابىلدى.
The Wall Street Journal اگەنتتىككە مۇشە ەلدەر سەيسەنبىدەگى كەزدەسۋدە وزدەرىنىڭ ستراتەگيالىق قورلارىنان رەكوردتىق 182 ميلليون باررەل مۇناي شىعارۋدى ۇسىنعانىن حابارلايدى.
الايدا، قازىرگى ۋاقىتتا 1,2 ميلليارد باررەلدەن استام ۇلتتىق توتەنشە مۇناي قورىنا يە مۇشە ەلدەردى قامتيتىن ح ە ا سەيسەنبىدەگى كەزدەسۋدەن كەيىن جاعدايدى شەشۋ بويىنشا ەشقانداي شارالار جاريالامادى. ەگەر ح ە ا- نىڭ بارلىق 32 ەلى قولداسا، شەشىم سارسەنبىدە قابىلدانۋى مۇمكىن.
ح ە ا- نىڭ كەزەكتەن تىس كەزدەسۋى الەمدىك ەنەرگەتيكالىق نارىقتاردى تۇراقتاندىرۋدىڭ ىقتيمال شارالارىن تالقىلاعان G7 ەلدەرىنىڭ كەزدەسۋىنەن كەيىن ءوتتى.
سەيسەنبى كۇنى G7 ەنەرگەتيكا مينيسترلەرى تەلەفون ارقىلى سويلەسۋ كەزىندە ستراتەگيالىق مۇناي قورلارىن شىعارۋ تۋرالى شەشىم قابىلداۋدان باس تارتتى، ونىڭ ورنىنا ح ە ا- دان كەز كەلگەن شارا قولدانباس بۇرىن جاعدايدى باعالاۋدى سۇرادى.
- ءبىز ح ە ا- دان مۇناي قورلارىن بوساتۋ ستسەنارييلەرىن ازىرلەۋدى سۇرادىق، كەز كەلگەن ۋاقىتتا ارەكەت ەتۋگە دايىن بولۋىمىز كەرەك، - دەدى فرانسيانىڭ قارجى ءمينيسترى رولان لەسكيۋر.
سول كۇنى كەشكە ەو كوشباسشىلارى گەرمانيا كانتسلەرى فريدريح مەرتس، يتاليا پرەمەر-ءمينيسترى دجوردجا مەلوني، بەلگيا پرەمەر-ءمينيسترى بارت دە ۆيەۆەر جانە باسقالارمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسىپ، باسەكەگە قابىلەتتىلىك ماسەلەلەرىن، سونىڭ ىشىندە ەنەرگيا باعالارىن تالقىلادى.
گەرمانيا ۇكىمەتىنىڭ وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، ولار ەۋروپالىق كەڭەس ەنەرگيا باعالارىنىڭ وزەكتى ماسەلەسى بويىنشا شەشىم قابىلداۋى كەرەك دەگەن پىكىرگە كەلدى.
وسى اپتادا مۇناي باعاسى قاقتىعىسقا بايلانىستى ۇزاققا سوزىلعان جۇك تاسىمالداۋ ۇزىلىستەرىنە، سونداي-اق يراننىڭ كەك الۋ سوققىلارىنان زارداپ شەككەن ەلدەردەگى كەيبىر نەگىزگى وندىرۋشىلەردىڭ ءوندىرىستى قىسقارتۋىنا بايلانىستى 2022-جىلدىڭ ورتاسىنان بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى.
دۇيسەنبى كۇنى كەشكە نەگىزگى ەتالوندىق باعالار باررەلىنە 90 دوللاردان تومەن تۇسسە دە، نارىقتاعى بەلگىسىزدىك ساقتالىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ترامپ ا ق ش- تا سوڭعى 50 جىلداعى العاشقى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى سالىناتىنىن جاريالاعان ەدى.