حالىقارالىق گۋمانيتارلىق ۇيىمدار يزرايلدىڭ گازاعا شابۋىلىن توقتاتۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - الەمنىڭ جەتەكشى ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدارىنىڭ ونداعان وكىلى يزرايلدىڭ گازا قالاسىنا جاساعان اسكەري وپەراتسياسىن دەرەۋ توقتاتۋعا شاقىرىپ، قاتاڭ ۇندەۋ جاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سارسەنبى كۇنى گۋمانيتارلىق ۇيىمدار كواليتسياسى الەمدىك قاۋىمداستىققا ۇندەۋ جولداپ، يزرايلدىڭ گازا قالاسىنداعى اسكەري ارەكەتتەرىن توقتاتۋدى تالاپ ەتتى.
اراسىندا Save the Children ،Oxfam ،Islamic Relief ،Norwegian Refugee Council جانە تاعى باسقا 20 دان استام حالىقارالىق ۇيىم قول قويعان بۇل قۇجاتتا گازا سەكتورىنداعى جاعداي «كوپ كورمەگەن گۋمانيتارلىق اپات» دەپ سيپاتتالعان.
بۇل ۇندەۋ ب ۇ ۇ-نىڭ ارنايى كوميسسياسى گازا سەكتورىنداعى جاعدايدان گەنوتسيد بەلگىلەرىن انىقتاعانى تۋرالى بايانداماسىنان كەيىن جاريالاندى. ۇيىم وكىلدەرىنىڭ پىكىرىنشە:
- مەملەكەتتەر گازا سەكتورىنداعى بەيبىت تۇرعىنداردىڭ جويىلۋىن بولدىرماۋ ءۇشىن بارلىق ساياسي، ەكونوميكالىق جانە قۇقىقتىق تەتىكتەردى پايدالانۋ كەرەك.
گۋمانيتارلىق ۇيىمدار ءوز مالىمدەمەسىندە بىلاي دەپ جازدى:
- ءبىز گازا سەكتورىندا تەك گۋمانيتارلىق داعدارىستى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ب ۇ ۇ-نىڭ تەرگەۋ كوميسسياسى گەنوتسيد دەپ تانىعان جاعدايدى دا كورىپ وتىرمىز.
مالىمدەمەدە اتاپ كورسەتىلگەندەي، گازا قالاسىنان ءبىر ميلليونعا جۋىق ادامنىڭ جاپپاي كوشۋى بۇل اۋماقتى ءومىر سۇرۋگە جارامسىز ەتىپ وتىر.
- قازىر - شىندىقتىڭ ءساتى. بۇل - بۇكىل الەم ءۇشىن ادامگەرشىلىككە سىن. حالىقارالىق قاۋىمداستىق بۇل سىناقتان ءالى وتە العان جوق، - دەلىنگەن ۇندەۋدە.
ۇيىمدار اتاپ وتكەندەي:
- مەملەكەتتەر قولىنداعى بارلىق ساياسي، ەكونوميكالىق جانە قۇقىقتىق قۇرالداردى قولدانۋعا ءتيىس. بوس سوزدەر مەن جارتىلاي شارالار جەتكىلىكسىز. قازىرگى جاعداي - باتىل ارەكەتتەردى تالاپ ەتەدى.
ەسكە سالايىق، سارسەنبى كۇنى يزرايل قورعانىس ارمياسى گازادان 400 مىڭعا جۋىق تۇرعىننىڭ وڭتۇستىككە قاراي ەۆاكۋاتسيالانعانىن مالىمدەگەن بولاتىن.
گازا سەكتورىنىڭ سولتۇستىگىندە ينتەرنەت پەن بايلانىس تولىعىمەن ءوشىرىلدى.