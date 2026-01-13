حالىقارالىق بوكس قاۋىمداستىعىنىڭ باسشىسى ا ق ش پرەزيدەنتىنە العىس ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق بوكس قاۋىمداستىعىنىڭ (IBA) پرەزيدەنتى ۋمار كرەملەۆ ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپقا العىس ايتتى. IBA باسشىسى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ الجيرلىك بوكسشى يمان حەليفكە قاتىستى پىكىرىنەن كەيىن وسىنداي ۇندەۋ جاسادى.
كرەملەۆ حالىقارالىق سپورت ۇيىمدارىن ايەلدەر سپورتىن قورعاۋ ءۇشىن ناقتى ءارى مىندەتتى ەرەجەلەردى شۇعىل تۇردە قابىلداۋعا، سونداي-اق ترانسگەندەر سپورتشىلارعا ايەلدەر اراسىنداعى جارىستارعا قاتىسۋعا تىيىم سالۋ كەرەكتىگىن اتاپ وتىر.
بۇعان دەيىن ترامپ پاريج وليمپياداسىنداعى بوكس تۋرنيرىندە يمان حەليفتىڭ ح و ك ەرەجەلەرى ناتيجەسىندە التىن مەدال جەڭىپ العانىن ايتقان ەدى.
«سىزدەردىڭ جاقتا ساياسات بار - ال ولاردا ساياسات جوق. سوڭعى وليمپيادا ويىندارى بىزگە سپورتتىق رەكوردتارمەن نەمەسە جارقىن ەموتسيالارمەن ەمەس، پاريجدىڭ ايەلدەر مەن ولاردىڭ قۇقىقتارىن كەلەمەجدەۋدىڭ سيمۆولىنا اينالۋىمەن ەستە قالدى… ەندى ايەل سپورتشىلاردى قورعاۋ ءۇشىن مەملەكەت دەڭگەيىندە ناقتى شەشىم قابىلداۋ قاجەت»، - دەدى كرەملەۆ.
ول ترامپقا ۇستانىمى ءۇشىن العىس ءبىلدىرىپ، «ترانسگەندەر سپورتشىلار ايەلدەرگە قارسى جارىستارعا قاتىسپاۋى ءتيىس» ەكەنىن قوستى.
كرەملەۆتىڭ ايتۋىنشا، IBA ايەلدەر ساناتىن قورعاۋ ءۇشىن رەسمي گەندەرلىك انىقتامالار مەن تەكسەرۋ راسىمدەرىن ەنگىزگەن جالعىز حالىقارالىق فەدەراتسيا بولىپ وتىر.
«ءبىزدىڭ جاۋاپكەرشىلىگىمىز - ايەلدەر ساناتىن قورعاۋ. بوكستا ءبىز ەڭ ادال جولدى تاڭدادىق. تالاپتارعا ساي كەلۋ كريتەريلەرىن ەنگىزۋ ارقىلى ترانسگەندەر سپورتشىلارعا ايەلدەر اراسىنداعى جارىستارعا قاتىسۋعا تىيىم سالدىق. ەرەجە بولماعان جاعدايدا، ونىڭ سالدارىن ايەل سپورتشىلار تارتادى. مۇنى ءبىز پاريج-2024 ويىندارى كەزىندە انىق كوردىك»، - دەپ تولىقتىردى كرەملەۆ.
سونىمەن قاتار، كرەملەۆ سپورتشىلاردى ساياسي نەمەسە يدەولوگيالىق ماقساتتا پايدالانۋعا بولمايتىنىن ايتىپ، «اقيقاتتى قورعاپ، ايەلدەر سپورتىن قولداعانى ءۇشىن» ترامپقا العىس ءبىلدىردى جانە باسقا كوشباسشىلاردى دا وسى ۇستانىمدى ۇستانۋعا شاقىردى.