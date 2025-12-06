حالىقارالىق بوكس اسسوتسياتسياسى اياسىنداعى بوكستان الەم چەمپيوناتىندا بۇگىن ەل قۇراماسىنان كىمدەر شىعادى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق بوكس اسسوتسياتسياسى (IBA) اياسىندا بىرىككەن اراب امىرلىگىنىڭ دۋباي قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىندا 6-جەلتوقساندا ەل قۇراماسىنان ءتورت بوكسشى سىنعا تۇسەدى.
كۇندىزگى سەسسيانىڭ باستالۋ ۋاقىتى قازاقستان ۋاقىتىمەن 18:00-گە بەلگىلەنگەن. ەل قۇراماسىنان سابىرجان اككالىكوۆ (75 كەلى) شامامەن 20:45-تە سەيشەل ارالدارىنان كەلگەن دجوشۋا اارون كۋزينمەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.
ال كەشكى سەسسيا قازاقستان ۋاقىتىمەن 22:00- دە باستالادى. بۇل سەسسيادا ەلىمىزدىڭ اتىنان ءۇش بىلعارى قولعاپ شەبەرى شارشى الاڭعا شىعادى. الدىمەن 22:30-دا دانيال ءسابيت (51 كەلى) كەنيالىق كەلۆين ماينامەن كەزدەسسە، ءدال سول ۋاقىتتا باسقا رينگتە ساكەن بيبوسىنوۆ (54 كەلى) برازيليالىق كاتەگو كەوراپەتسەمەن شەبەرلىك بايقاسادى.
بۇل كۇنى ەل قۇراماسىنان سوڭعى جەكپە- جەكتى سەرىك تەمىرجانوۆ (60 كەلى) موڭعوليالىق ەردەنەباتىن سەندبااتارعا قارسى وتكىزەدى. ولاردىڭ جەكپە- جەگى شامامەن 00:15 گە بەلگىلەنگەن.
ايتا كەتسەك، قازىرگە دەيىن وتانداستارىمىز اراسىنان ءساناتالى تولتايەۆ (67 كەلى)، ەراسىل جاقپەكوۆ (80 كەلى) ، داۋلەت تولەمىسوۆ (86 كەلى)، نۋرماگامەد يۋسۋپوۆ (92 كەلى) جارىستى جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك الدى.