ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:56, 06 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    حالىقارالىق بوكس اسسوتسياتسياسى اياسىنداعى بوكستان الەم چەمپيوناتىندا بۇگىن ەل قۇراماسىنان كىمدەر شىعادى

    استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق بوكس اسسوتسياتسياسى (IBA) اياسىندا بىرىككەن اراب امىرلىگىنىڭ دۋباي قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىندا 6-جەلتوقساندا ەل قۇراماسىنان ءتورت بوكسشى سىنعا تۇسەدى.

    IBA аясындағы бокстан әлем чемпионатында бүгін ел құрамасынан кімдер шығады
    فوتو: قازاقستان ۇ و ك

    كۇندىزگى سەسسيانىڭ باستالۋ ۋاقىتى قازاقستان ۋاقىتىمەن 18:00-گە بەلگىلەنگەن. ەل قۇراماسىنان سابىرجان اككالىكوۆ (75 كەلى) شامامەن 20:45-تە سەيشەل ارالدارىنان كەلگەن دجوشۋا اارون كۋزينمەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.

    ال كەشكى سەسسيا قازاقستان ۋاقىتىمەن 22:00- دە باستالادى. بۇل سەسسيادا ەلىمىزدىڭ اتىنان ءۇش بىلعارى قولعاپ شەبەرى شارشى الاڭعا شىعادى. الدىمەن 22:30-دا دانيال ءسابيت (51 كەلى) كەنيالىق كەلۆين ماينامەن كەزدەسسە، ءدال سول ۋاقىتتا باسقا رينگتە ساكەن بيبوسىنوۆ (54 كەلى) برازيليالىق كاتەگو كەوراپەتسەمەن شەبەرلىك بايقاسادى.

    بۇل كۇنى ەل قۇراماسىنان سوڭعى جەكپە- جەكتى سەرىك تەمىرجانوۆ (60 كەلى) موڭعوليالىق ەردەنەباتىن سەندبااتارعا قارسى وتكىزەدى. ولاردىڭ جەكپە- جەگى شامامەن 00:15 گە بەلگىلەنگەن.

    ايتا كەتسەك، قازىرگە دەيىن وتانداستارىمىز اراسىنان ءساناتالى تولتايەۆ (67 كەلى)، ەراسىل جاقپەكوۆ (80 كەلى) ، داۋلەت تولەمىسوۆ (86 كەلى)، نۋرماگامەد يۋسۋپوۆ (92 كەلى) جارىستى جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك الدى.

     

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
