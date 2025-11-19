حالىقارالىق بايقاۋ، ءان تاڭداۋداعى قورقىنىش، تۇساۋكەسەر: ءانشى ALEM ەكسكليۋزيۆ سۇحبات بەردى
استانا. KAZINFORM - ءۇش كۇننەن كەيىن Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ Silk Way Star مەگاجوباسىنىڭ فينالى وتەدى.
اقتىق سىندا ازيانىڭ ەڭ مىقتى جەتى داۋسى باق سىنايدى. ولار - ALEM، يازمين ازيز، اۆتانديل ابەسلاميدزە، ميشەل دجوزەف، چجان حە سيۋان، سارو گيەۆورگيان جانە مادينابونۋ ادىلوۆا. فينالدىق ەپيزود 22-قاراشادا ساعات 20:00 دە تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى. ترانسلياتسيالار ءبىر ۋاقىتتا قازاقستان، ازەربايجان، تاجىكستان، قىرعىزستان جانە موڭعوليادا وتەدى.
جوبادا قازاقستاننىڭ نامىسىن بەلگىلى ءانشى Alem قورعاپ ءجۇر. ول k-pop جانرىندا كورەي تىلىندە «Come back home» ءانىن، سينتي-پوپ جانرىندا اڭىزعا اينالعان «Take on Me» ءانىن، روك ستيلىندە 6ELLUCCI توبىنىڭ «Qara» تۋىندىسىن ورىنداپ، دياپازونىنىڭ كەڭدىگى، ساحناداعى ەركىندىگى جانە ەموتسيانى ءدال جەتكىزە الۋى ارقىلى جوباداعى فاۆوريت قاتىسۋشىنىڭ بىرىنە اينالدى.
- بۇل بايقاۋدا ءارتۇرلى جانردا ءان ايتۋعا تىرىستىم. ساحنا ۇنەمى شىڭدايدى، اپتا سايىن جاڭا ءان ىزدەپ، جاڭاشا ستيلدە ۇسىنىپ، وتە كوپ ىزدەنىس جاسادىم. بالا كەزىمنەن ءتۇرلى بايقاۋعا قاتىستىم عوي، سوندىقتان وسى جوبادا دا ءومىر بويى جيناعان تاجىريبەمدى كورسەتتىم دەۋگە بولادى. ال سىزدەر جاڭا قىرىمنان تانىپ جاتساڭىزدار، ءتىپتى كەرەمەت! ەندى Silk Way Star فينالىنا بۇرىن-سوڭدى بولماعان دايىندىققا كىرىستىم، - دەدى ءانشى، Silk Way Star قاتىسۋشىسى ALEM «بۇگىن. LivE» باعدارلاماسىندا.
سونىمەن بىرگە، كەزەكتى شىعارىلىمدا ءانشى ءوزىنىڭ جۇبايى، تانىمال مودەل ۆەرونيكا جانعالوۆامەن العاش رەت ساحناعا شىقتى. وندا ALEM «Too sweet» ءانىن شىرقاپ، ەكراندا ەستەلىك فوتو-ۆيدەولار كورسەتىلدى. ەرەكشە ءسات كورەرمەننىڭ دە، قازىلاردىڭ دا جۇرەگىن ەلجىرەتتى.
- ماعان قاراعاندا جۇبايىم كوپ دايىندالدى. ۆەرونيكا بىردەن كەلىسىم بەرمەدى، كامەرادان ۇيالدى. رەجيسسەرلەردىڭ قولقا سالۋىمەن ارەڭ شىقتى. ساحنادا مەن ءوزىمدى ەركىن سەزىنەمىن، جۇبايىمدى دا كۇلدىرۋگە، كوڭىلىن كوتەرۋگە تىرىستىم. سودان كەيىن ونىڭ دا كوڭىلى جايلاندى، - دەپ ەسكە الادى ءانشى.
Silk Way Star ساحناسىندا موڭعوليادان كەلگەن ونەرپاز ميشەل دجوزەف ءوزىنىڭ اۆتورلىق تۋىندىسىن قازاقستاندىق رەپەر، Ninety One توبىنىڭ بۇرىنعى مۇشەسى A. Z- مەن بىرگە ورىنداعان ەدى. ALEM بۇل دۋەتتى دە جوعارى باعالادى.
- دۋەتتە ءەيزيدىڭ ءوز ستيلىندەگى پانچتار، سوزبەن ۇراتىن جەرلەرى بولدى. وتە تاماشا، جاقسى كورەم، بۇل جىگىتتىڭ قانداي تالانتتى ەكەنىن بىلەم عوي. ونىڭ وقۋ مانەرى دە، داۋسى دا وتە ەرەكشە، ساحنادا ءوزىن ۇستاۋى كەرەمەت. ەيزي تەك جارقىن ەموتسيالار شاقىرا الادى. سوندىقتان وتە قاتتى قۋانىشتى بولدىم. جالپى Ninety One توبىنداعى بالالار ماعان ءان تاڭداۋدا اقىل-كەڭەس بەرىپ وتىردى، - دەدى قازاقستاندىق قاتىسۋشى.
سونداي-اق ءانشى حالىق اندەرىن جاڭاشا ورىنداۋدان اياق تارتاتىنىن، كوپ ەكسپەريمەنت جاساۋعا قورقاتىنىن مويىندادى.
- حالىق اندەرىنىڭ ءستيلىن بۇزىپ الام با دەپ قورقامىن. كوپتەگەن بايقاۋلاردا انشىلەر حالىق ءانىن وزگەرتكەنى ءۇشىن كوپ سىنعا ۇشىراپ جاتادى. باسقالاردىڭ ەكسپەريمەنتىن كورگەندە قىزىعامىن دا، وزىمە كەلگەندە قورقامىن. سوندىقتان، Silk Way Star بايقاۋىندا قاتتى تانىمال ەمەس، كوپ ايتىلماعان حالىق ءانىن ىزدەدىم. كومپوزيتور ۇشقىن جامالبەككە حابارلاسىپ، التاي اندەرىن سۇرادىم. «بولساڭشى انگە قۇمار-اي» دەگەن ادەمى تۋىندىنى جارىققا شىعاردىق، - دەدى ALEM.
بۇدان بولەك، ءانشى اۋديتوريانى كەڭەيتۋ ءۇشىن اعىلشىن ءتىلىن ۇيرەنىپ، اعىلشىنشا تۋىندىلار شىعارۋى كەرەگىن دە ايتتى.
سۇحبات سوڭىندا تانىمال انشىگە الەم اتتى كىشكەنتاي بالاقايدىڭ تۇساۋىن كەسۋ مارتەبەسى بەرىلدى. ءانشى Alem مەن كىشكەنتاي الەمنىڭ ەسىمدەرىنىڭ سايكەستىگى جاي عانا سايكەستىك ەمەس. بالاقايدىڭ اتا-اناسى ۇلىنىڭ بولاشاقتا Alem-دەي ازامات بولسىن دەپ ىرىمداپ ەسىمىن قويعان.
- بۇل مەن ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تولى ءسات بولىپ تۇر. ومىرىمدە العاش رەت تۇساۋ كەسۋ ءراسىمىن جاساعالى تۇرمىن. ەندى ءوزىم ءۇشىن، ۇلىم ءۇشىن عانا ەمەس، وسى كىشكەنتاي الەم ءۇشىن دە جاقسى ادام بولۋعا، ادال ءومىر سۇرۋگە تىرىسامىن. تۇساۋ كەسكەن ادامنىڭ جولىن بەرەدى عوي. ەڭ باستىسى بالاقايدىڭ دەنى ساۋ بولسىن، - دەدى ءانشى.
ايتا كەتەيىك، ميلليونداعان كورەرمەن جيناعان Silk Way Star مەگاجوباسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنى مەن قىتايدىڭ China Media Group مەدياكورپوراتسياسى اراسىنداعى كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى.
العاشقى ازيالىق مەگاجوبانىڭ جەڭىمپازى ارالاس جۇيە بويىنشا انىقتالادى: %50 قازىلار شەشىمى، %50- ونلاين داۋىس بەرۋ. ءاربىر كورەرمەن silkwaystar.org سايتىندا ءوزىنىڭ سۇيىكتى قاتىسۋشىسىن قولداي الادى.