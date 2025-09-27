حالىقارالىق «اتامەكەن» ءان فەستيۆالىنىڭ باس جۇلدەسىن كىم الدى
ورال. KAZINFORM - «اتامەكەن» ونەر ورداسىندا ق ر حالىق ءارتىسى، مەملەكەتتىك سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى، «وتان» وردەنىنىڭ يەگەرى، ءانشى-كومپوزيتور ەسكەندىر حاسانعاليەۆ اندەرىن ورىنداۋشىلاردىڭ ⅩⅢ حالىقارالىق «اتامەكەن» ءان فەستيۆالى اياقتالدى.
ءان بايقاۋىنا قازاقستانمەن قاتار كورشىلەس ەلدەردەن كەلگەن بارلىعى 26 ۇمىتكەر قاتىسىپ، ەسكەندىر حاسانعاليەۆتىڭ تۋىندىلارىن ورىندادى.
فەستيۆال قورىتىندىسىندا ءانشى- كومپوزيتور، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى ءبىرجان حاسانعاليەۆ باستاعان قازىلار القاسىنىڭ شەشىمىمەن الماتىلىق مەدەت ورىنبايەۆ باس جۇلدەنى جەڭىپ الدى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ نامىسىن قورعاعان مەرەي سامۇرات ءبىرىنشى، استانالىق پاراسات وتان مەن اتىراۋلىق ايبار عاني ۇلى ەكىنشى ورىنعا يە بولدى. ورالدىق ارۋجان بيسەمباي، قىرعىزستاندىق داريعا ساتاروۆا مەن وزبەكستاندىق سيەۆارا تۋلانوۆاعا ءۇشىنشى جۇلدە بۇيىردى.
باتىس قازاقستان وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قايىرجان مەڭدىعاليەۆ فەستيۆال قوناقتارىنا ىزگى لەبىزىن ءبىلدىرىپ، كومپوزيتوردىڭ زايىبى داريكو سوپىجان قىزىنا، قازىلار القاسىنىڭ مۇشەلەرىنە قۇرمەت كورسەتتى.
گالا-كونسەرتتە فەستيۆال جۇلدەگەرلەرىمەن قاتار وزبەكستان، قىرعىزستان جانە قازاقستاننىڭ حالىق ارتيستەرى مانسۋر تاشماتوۆ، سالامات سادىقوۆا جانە التىنبەك قورازبايەۆتىڭ ونەر كورسەتۋى ەرەكشە اسەر قالدىردى.
سالتاناتتى كەش ءبىرجان حاسانعالييەۆ پەن جەرگىلىكتى ونەرپازداردىڭ ورىنداۋىنداعى «اتامەكەن» انىمەن تۇيىندەلدى.
بيىل ەسكەندىر حاسانعالييەۆتىڭ تۋعانىنا 85، ال قادىر مىرزا ءالى ءسوزىن جازعان «اتامەكەن» ءانىنىڭ جارىققا شىققانىنا 55 جىل تولدى.
ب ق و حالىق شىعارماشىلىعى ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى ماۋلەت جۇباتوۆتىڭ ايتۋىنشا، ۇلت رۋحانياتىندا ەسىمدەرى التىن ارىپپەن جازىلعان قادىر مىرزا ءالى مەن ەسكەندىر حاسانعاليەۆتىڭ شىعارماشىلىعىنان تۋعان تۋىندى بۇگىندە قازاق جەرىندە عانا ەمەس، شەت مەملەكەتتەردە دە شىرقالىپ ءجۇر.
- ەسكەندىر حاسانعالييەۆتىڭ 85 جىلدىعىنا وراي رەسپۋبليكا بويىنشا كوپتەگەن ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلدى، سونىڭ ءبىرى الماتى مۋزەيىندە «اتامەكەن - ەل رۋحى» كورمەسى اشىلىپ، 80 گە جۋىق قۇندى جادىگەرلەر قويىلدى. رەسپۋبليكا سارايىندا ەسكەندىر حاسانعاليەۆكە ارنالعان «اينالدىم ەلىم» كونسەرتى قويىلسا، ۇلتتىق كىتاپحانادا ءبىرجان حاسانعالييەۆتىڭ «ەسكەندير حاسانگاليەۆ. جيزن ۆ مۋزىكە. مۋزىكا ۆ جيزني» كىتابىنىڭ تۇساۋى كەسىلەدى. وبلىستا دا وسىنداي ءىس-شارالار جۇرتشىلىق كوڭىلىنەن شىقتى. ايتالىق، قاراتوبە اۋدانىندا ورتالىق الاڭدا كومپوزيتوردى ەسكە الىپ، ونلاين تۇردە مەكەمەلەر مەن اۋدان حالقىنىڭ قاتىسۋىمەن 1000 عا جۋىق ادام «اتامەكەن» ءانىن بىرگە شىرقادى، - دەدى م. جۇباتوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن بقو- دا قادىر مىرزا ءالىنىڭ 90 جىلدىعىنا ارنالعان مەرەيتويلىق ءىس-شارالار مارەسىنە جەتكەنىن جازعان بولاتىنبىز.