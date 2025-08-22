حالىق كوبىرەك وقۋ ءۇشىن دانيا كىتاپقا سالىناتىن %25 سالىقتى الىپ تاستايدى
استانا. KAZINFORM - ءاربىر ءتورتىنشى 15 جاستاعى جاسءوسپىرىم دانيادا قاراپايىم ءماتىندى تۇسىنۋگە قينالادى. مۇنداي دەرەكتەردى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمى (ەى د ۇ) جاريالادى، دەپ حابارلايدى euronews.
دانيا ۇكىمەتى ازاماتتاردى كوبىرەك كىتاپ وقۋعا ىنتالاندىرۋ ماقساتىندا كىتاپ ساتۋ كەزىندەگى 25 پايىزدىق سالىقتى الىپ تاستايتىنىن مالىمدەدى.
دانيانىڭ مادەنيەت ءمينيسترى ياكوب ەنگەل- شميدت بۇل وزگەرىستىڭ ارقاسىندا دۇكەن سورەلەرىنەن كوبىرەك كىتاپ ساتىلاتىن بولادى دەگەن ءۇمىتىن ءبىلدىردى. بۇل باستاما مەملەكەتكە جىلىنا شامامەن 330 ميلليون كرونعا (44 ميلليون ەۋرو) تۇسەدى، ءبىراق ەنگەل- شميدت مۇنى ەلدىڭ مادەني بولاشاعىنا سالىنعان ينۆەستيتسيا دەپ اتادى.
- بۇل - مەن مادەنيەت ءمينيسترى رەتىندە كوپتەن بەرى قولعا العان جۇمىسىم. سەبەبى ءبىز سوڭعى جىلدارى كۇشەيىپ كەلە جاتقان وقۋ داعدارىسىنا نۇكتە قويۋدى قالاساق، بارىمىزدى سالۋىمىز كەرەك دەپ ەسەپتەيمىن. بۇل شەشىمگە قۋانىشتىمىن. كۇن سايىن مۇنداي اۋقىمدى قاراجاتتى داتتاردىڭ مادەنيەتىنە جانە تۇتىنۋىنا ينۆەستيتسيالاۋ قاجەتتىگىنە ارىپتەستەرىمدى يلاندىرا بەرمەيسىڭ، - دەدى ەنگەل-شميدت Ritzau اقپارات اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا.
كىتاپ ساتۋعا سالىناتىن 25 پايىزدىق سالىقتى الىپ تاستاۋ شەشىمى ە ى د ۇ- نىڭ الاڭداتارلىق ستاتيستيكاسىنان كەيىن قابىلداندى. سوڭعى ەسەپكە سايكەس، 15 جاستاعى دات بالالارىنىڭ 24 پايىزى قاراپايىم ءماتىندى تۇسىنبەيدى. بۇل كورسەتكىش ون جىل بۇرىنعىدان ءتورت پايىزعا جوعارى.
ساۋالنامالار دا جاسوسپىرىمدەردىڭ كىتاپ وقۋدى ازايتىپ كەتكەنىن كورسەتىپ وتىر. ساراپشىلار مۇنى بالالاردىڭ زەيىن قويۋداعى قيىندىعىمەن جانە ءتۇرلى الاڭداتاتىن فاكتورلارمەن بايلانىستىرادى. ەڭ الدىمەن اڭگىمە گادجەتتەرگە تاۋەلدىلىك تۋرالى بولىپ وتىر.
ايتا كەتەرلىگى، نورۆەگيادا كىتاپ ساتۋدا مۇلدە سالىق سالىنبايدى. فينليانديادا كىتاپقا سالىق مولشەرى - %14، ال شۆەتسيادا بار- جوعى -% 6.
