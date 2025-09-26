حالىق جازۋشىسى قۋاندىق شاڭعىتبايەۆتىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان ادەبي-سازدى كەش ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ءسوز ونەرىنىڭ ساۋلەتكەرى. وسىنداي اتاۋمەن اقتوبە قالاسىندا اقىن، اۋدارماشى، دراماتۋرگ، قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى قۋاندىق شاڭعىتبايەۆتىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان ادەبي-سازدى كەش ءوتتى.
بۇل تۋرالى قازاقستان جازۋشىلار وداعى باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
سالتاناتتى ءىس-شاراعا قازاقستان جازۋشىلار وداعى باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى مەرەكە قۇلكەنوۆ، باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارلارى - اقىن، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى عالىم قاليبەك ۇلى، اقىن، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى قاسىمحان بەگمانوۆ، اقىن، مەملەكەتتىك سىيلىقتىڭ يەگەرى ۇلىقبەك ەسداۋلەت، اقىن، اۋدارماشى، فاتيح سۇلتان يىلماز (تۇرىك ەلىنەن)، اقىن، حالىقارالىق «الاش» ادەبي سىيلىعىنىڭ يەگەرى مەيىرحان اقداۋلەت ۇلى، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، دوتسەنت وتەگەن جاقىپوۆ مەن ق. شاڭعىتبايەۆتىڭ قىزى گاۋھار قۋاندىق قىزى، اقىن، قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ اقتوبە وبلىسى بويىنشا وكىلى باۋىرجان قۇرمانقۇلوۆ قاتىسىپ، قالامگەردىڭ ونەگەلى ءومىر جولىنا تاعزىم ەتتى.
كەش بارىسىندا سويلەگەن قازاقستان جازۋشىلار وداعى باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى مەرەكە قۇلكەنوۆ قازاق ادەبيەتىندە وزىندىك قولتاڭباسى بار، ورەلى ويى مەن نازىك سەزىمىن كوركەم تىلمەن كەستەلەگەن اقىننىڭ شىعارماشىلىق ەڭبەگىنە كەڭىرەك توقتالدى.
اقىننىڭ قالامىنان تۋعان، مۇحتار اۋەزوۆتىڭ العىسوزىمەن جارىق كورگەن «ار» كىتابى، سونىمەن قاتار «جىر جاھانى»، «ماحاببات پەن عاداۋات» سەكىلدى جيناقتارى قازاق وقىرمانىنىڭ جۇرەگىنە جول تاپتى. اسىرەسە ونىڭ ليريكالىق ولەڭدەرى - ادام جانىن تەرەڭ تولقىتىپ، سىرلى سەزىمگە بولەيتىن تۋىندىلار.
قۋاندىق شاڭعىتبايەۆ دراماتۋرگيا سالاسىندا دا ەلەۋلى ءىز قالدىردى. ونىڭ «بەۋ، قىزدار-اي!»، «وي، جىگىتتەر-اي!» پەسالارى رەسپۋبليكالىق تەاتر ساحنالارىندا قويىلىپ، كورەرمەندەردىڭ ىقىلاسىنا بولەندى. ال كلاسسيكالىق شىعارمالاردى قازاق تىلىنە ءتارجىمالاۋى - ۇلتتىق ادەبيەتتىڭ كوكجيەگىن كەڭەيتىپ، قازاق وقىرمانىن الەمدىك مادەني مۇرامەن قاۋىشتىرعان قادام بولدى.
ول ورىس جانە باتىس ەۋروپا ادەبيەتىنىڭ تاڭداۋلى ۇلگىلەرىن، ومار حايام رۋبايلارىن، ا. س. پۋشكيننىڭ «ەۆگەني ونەگين» رومانىن، ر. بەرنس ولەڭدەرى مەن كومەديالارىن قازاقشا سويلەتىپ، قازاق اۋدارما ونەرىن ۇلكەن بەلەسكە كوتەردى.
- بيىلعى 100 جىلدىق مەرەيتوي - حالقىمىزدىڭ اسىل پەرزەنتىن ۇلىقتاپ، شىعارماشىلىق مۇراسىن قايتا جاڭعىرتىپ، جاس بۋىنعا تانىستىرۋعا ۇلكەن مۇمكىندىك. قۋاندىق شاڭعىتبايەۆتىڭ جارقىن بەينەسى مەن وشپەس مۇراسى - ۇرپاق جۇرەگىندە ماڭگى جاساي بەرمەك! - دەدى مەرەكە ابدەش ۇلى.
كەش بارىسىندا شاقىرىلعان قوناقتار اقىننىڭ شىعارماشىلىق قىرلارى جايىندا تىڭ دەرەكتەردى ورتاعا سالىپ، ەستەلىكتەرىن ءبولىستى. سونداي-اق، ق. شاڭعىتبايەۆتىڭ جۇرەككە جاقىن جىرلارى وقىلىپ، ونىڭ ولەڭدەرىنە جازىلعان اسەم اندەرى شىرقالدى.
بۇل كەش قازاق ادەبيەتىنىڭ كورنەكتى تۇلعاسىن دارىپتەپ قانا قويماي، جاس بۋىنعا رۋحاني باعدار بەرىپ، ۇلتتىق مادەنيەتىمىزدى كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا ىقپال ەتتى.
قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى، اقىن قۋاندىق شاڭعىتبايەۆ 1925-جىلى 21-ناۋرىزدا اقتوبە وبلىسىنىڭ بۇرىنعى قارابۇتاق اۋدانىندا ومىرگە كەلگەن. بيىل اقىننىڭ تۋعانىنا 100 جىل تولدى. Kazinform ءتىلشىسى قۋاندىق شاڭعىتبايەۆتىڭ قىزى گاۋھار شاڭعىتبايەۆامەن تىلدەسىپ، اكە تۋرالى ەستەلىگىن جازىپ الدى.
ايتا كەتەيىك، ب ق و- دا قادىر مىرزا ءالىنىڭ 90 جىلدىعىنا ارنالعان مەرەيتويلىق ءىس-شارالار مارەسىنە جەتتى.
قوستانايدا ءمىرجاقىپ دۋلات ۇلىنىڭ مەرەيتويىنا ارنالعان ات مارافونى باستالدى.