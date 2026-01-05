حالىق بانكتىڭ سيفرلىق قىزمەتتەرى ىستەمەي تۇر
استانا. KAZINFORM - حالىق بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى Halyk موبيلدىك قوسىمشاسىنىڭ جۇمىسىندا نەگە ىركىلىس بولىپ جاتقانىن ءتۇسىندىردى.
- ينتەرنەت-قىزمەتتەرگە قول جەتكىزۋ ۋاقىتشا شەكتەلگەنىنە بايلانىستى سيفرلىق سەرۆيستەرگە تۇسكەن سۇرانىستار كەيىنگە شەگەرىلۋى مۇمكىن. ءدال قازىر Halyk SuperApp قوسىمشاسىندا دا جۇيەلەرگە تۇسەتىن جۇكتەمەنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى ۋاقىتشا تەحنيكالىق شەكتەۋلەر بايقالىپ وتىر. بانك ماماندارى سەرۆيستەردىڭ تۇراقتى ءارى تولىققاندى جۇمىسىن قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن قاجەتتى جۇمىستاردى جۇرگىزىپ جاتىر، - دەپ جازادى بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
حالىق بانك وكىلدەرى اقاۋدىڭ ناقتى قاشان جويىلاتىنى بەلگىسىز دەپ وتىر.
- بانك قولجەتىمدىلىكتىڭ شەكتەلۋىن تەز ارادا جويىپ، قىزمەتتەردىڭ تۇراقتى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بارلىق مۇمكىن شارالاردى قابىلداپ جاتىر. كليەنتتەر مەن سەرىكتەستەرىمىزگە تۇسىنىستىك تانىتقانى ءۇشىن العىس بىلدىرەمىز، - دەپ جازىلعان رەسمي حابارلامادا.
بۇعان دەيىن وتباسى بانك قوسىمشاسى مەن enpf-otbasy پورتالى ۋاقىتشا ىستەمەي تۇرعانىن جازعان ەدىك.