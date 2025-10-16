ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:24, 16 - قازان 2025 | GMT +5

    حاكەرلەر ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە شابۋىل جاسادى: ۇستازداردىڭ جالاقى دەرەكتەرى ۇرلانعان

    استانا. KAZINFORM - ق ر باس پروكۋراتۋراسى ازاماتتارعا جاڭا كيبەرقاۋىپ تۋرالى ەسكەرتتى.

    Независимый орган по кибербезопасности создадут в Армении
    Фото: freepik.com

    شەتەلدىك دەرەككوزدەرگە سايكەس (Microsoft Security Blog, Dzen.ru, SecurityLab.ru, CISOclub.ru)، ءبىرقاتار كيبەرشابۋىلدار ناتيجەسىندە ا ق ش- تىڭ 25 وقۋ ورنىندا 6000 نان استام مۇعالىم زارداپ شەككەن.

    ينتەرنەت-الاياقتار تولەم دەرەكتەمەلەرىنە قول جەتكىزىپ، ولاردى وزدەرىنىڭ بانك شوتتارىنا اۋدارۋ ارقىلى اقشا ۇرلاعان.

    مامانداردىڭ ايتۋىنشا، الاياقتىقتىڭ بۇل ءتۇرى باسقا ەلدەرگە، سونىڭ ىشىندە قازاقستانعا دا بەيىمدەلۋى مۇمكىن.

    - وسىعان بايلانىستى باقىلاۋشى ورگاننىڭ كوميتەتى ازاماتتارعا كيبەرقىلمىسكەرلەردىڭ قۇربانى بولماۋ ءۇشىن تومەندەگى ەرەجەلەردى ساقتاۋعا كەڭەس بەرەدى:

    كۇمان تۋدىراتىن حاتتار مەن سىلتەمەلەردى اشپاۋ؛

    ەلەكتروندىق حاتتاردىڭ تىركەمەلەرىن جۇكتەمەۋ؛

    كۇردەلى قۇپياسوزدەر مەن ەكى فاكتورلى اۋتەنتيفيكاتسيانى پايدالانۋ.

    ءسىزدىڭ ەڭ جاقسى قورعانىشىڭىز - قىراعىلىق جانە كيبەرگيگيەنا!» - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆودان.

    تەگ:
    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار