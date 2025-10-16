حاكەرلەر ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە شابۋىل جاسادى: ۇستازداردىڭ جالاقى دەرەكتەرى ۇرلانعان
استانا. KAZINFORM - ق ر باس پروكۋراتۋراسى ازاماتتارعا جاڭا كيبەرقاۋىپ تۋرالى ەسكەرتتى.
شەتەلدىك دەرەككوزدەرگە سايكەس (Microsoft Security Blog, Dzen.ru, SecurityLab.ru, CISOclub.ru)، ءبىرقاتار كيبەرشابۋىلدار ناتيجەسىندە ا ق ش- تىڭ 25 وقۋ ورنىندا 6000 نان استام مۇعالىم زارداپ شەككەن.
ينتەرنەت-الاياقتار تولەم دەرەكتەمەلەرىنە قول جەتكىزىپ، ولاردى وزدەرىنىڭ بانك شوتتارىنا اۋدارۋ ارقىلى اقشا ۇرلاعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، الاياقتىقتىڭ بۇل ءتۇرى باسقا ەلدەرگە، سونىڭ ىشىندە قازاقستانعا دا بەيىمدەلۋى مۇمكىن.
- وسىعان بايلانىستى باقىلاۋشى ورگاننىڭ كوميتەتى ازاماتتارعا كيبەرقىلمىسكەرلەردىڭ قۇربانى بولماۋ ءۇشىن تومەندەگى ەرەجەلەردى ساقتاۋعا كەڭەس بەرەدى:
كۇمان تۋدىراتىن حاتتار مەن سىلتەمەلەردى اشپاۋ؛
ەلەكتروندىق حاتتاردىڭ تىركەمەلەرىن جۇكتەمەۋ؛
كۇردەلى قۇپياسوزدەر مەن ەكى فاكتورلى اۋتەنتيفيكاتسيانى پايدالانۋ.
ءسىزدىڭ ەڭ جاقسى قورعانىشىڭىز - قىراعىلىق جانە كيبەرگيگيەنا!» - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆودان.