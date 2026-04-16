حاببل كەرنەۋى: عالامنىڭ كەڭەيۋ جىلدامدىعى نەگە تۇسىنىكسىز
استانا. KAZINFORM - عالىمدار عالامنىڭ كەڭەيۋ جىلدامدىعى بۇرىن بولجانعاننان جوعارى ەكەنىن انىقتادى. دەرەكتەر اراسىنداعى ايىرماشىلىقتى ءتىپتى ەڭ ءدال ولشەمدەردىڭ وزىمەن دە ءتۇسىندىرۋ مۇمكىن بولماي وتىر.
بۇل قولدانىستاعى تەوريالاردا ولقىلىقتاردىڭ بار ەكەنىن كورسەتۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
حالىقارالىق زەرتتەۋ ناتيجەسىندە جاقىن ورنالاسقان گالاكتيكالاردىڭ بىزدەن كۇتكەننەن جىلدامىراق الىستاپ بارا جاتقانى انىقتالدى.
بۇل كورسەتكىش حاببل تۇراقتىسى دەپ اتالادى، ول عالامنىڭ كەڭەيۋ جىلدامدىعىن سيپاتتايدى. جاڭا مالىمەتتەرگە سايكەس، ونىڭ ءمانى شامامەن ءبىر مەگاپارسەككە (ياعني شامامەن 3,26 ميلليون جارىق جىلى) سەكۋندىنا 73,5 كيلومەتردى قۇرايدى. بۇل نەعۇرلىم گالاكتيكا الىستاعان سايىن، سوعۇرلىم ونىڭ بىزدەن الىستاۋ جىلدامدىعى ارتا تۇسەتىنىن بىلدىرەدى.
الايدا عالامنىڭ باستاپقى كەزەڭىن زەرتتەگەندە عالىمدار بۇدان تومەن كورسەتكىش - شامامەن 67 ءمانىن الادى. زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، بۇل ايىرماشىلىقتى تەك ولشەۋ قاتەلىگىمەن ءتۇسىندىرۋ مۇمكىن ەمەس، ويتكەنى ول تىم ۇلكەن.
مۇنداي ەلەۋلى قايشىلىق ءقازىردىڭ وزىندە «حاببل كەرنەۋى» دەپ اتالىپ ءجۇر. ول سوڭعى ون جىلدان استام ۋاقىت بويى، ەسەپتەۋ ادىستەرى مەن دەرەكتەر ساپاسى جاقسارعانىنا قاراماستان، شەشىمىن تاپپاي كەلەدى.
ماسەلەنى انىقتاۋ ءۇشىن عالىمدار عارىشتاعى قاشىقتىقتى ولشەۋدىڭ ءارتۇرلى تاسىلدەرىن بىرىكتىردى - بەلگىلى ءبىر جۇلدىز تۇرلەرىن باقىلاۋدان باستاپ، اسا جاڭا جۇلدىزداردىڭ جارقىلىن جانە باسقا دا نىسانداردى زەرتتەۋگە دەيىن. وسى مالىمەتتەردىڭ بارلىعى ناتيجەلەردىڭ دالدىگىن تەكسەرۋ ءۇشىن ءبىر جۇيەگە كەلتىرىلدى. الايدا قولدانىلعان ادىسكە قاراماستان، ەسەپتەۋلەر بىردەي قورىتىندىنى كورسەتەدى: عالام ونىڭ باستاپقى كۇيى تۋرالى دەرەكتەرگە قاراعاندا جىلدامىراق كەڭەيىپ كەلەدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل نە ولشەۋلەردە جاسىرىن قاتەلىكتىڭ بار ەكەنىن، نە بولماسا عالام تۋرالى قازىرگى تەوريالاردا ءبىر نارسەنىڭ جەتىسپەيتىنىن ءبىلدىرۋى مۇمكىن. سوڭعى جاعدايدا، ونىڭ قۇرىلىمى تۋرالى ىرگەلى تۇسىنىكتەردى قايتا قاراستىرۋ قاجەتتىگى تۋىندايدى.
ماقالانىڭ اعىلشىن تىلىندەگى ءتۇپنۇسقاسىن مىنا سىلتەمەدەن وقۋعا بولادى.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ عارىشتاعى عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن تاجىريبەلەردىڭ التىنشى باعدارلاماسىنىڭ جوباسى پىسىقتاۋ كەزەڭىندە ەكەنى حابارلانعان بولاتىن.