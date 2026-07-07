حاماس گازا سەكتورىنداعى ۇكىمەتىن تاراتقانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - پالەستينانىڭ حاماس قوزعالىسى ا ق ش قولداعان سوعىستان كەيىنگى رەتتەۋ جوسپارى اياسىندا گازا سەكتورىنداعى ۇكىمەتىن تاراتقانىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قوزعالىس ون جىلدان استام ۋاقىت بويى گازا سەكتورىنداعى اتقارۋشى بيلىكتىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرىپ كەلگەن توتەنشە جاعدايلار جونىندەگى ۇكىمەتتىك كوميتەتتىڭ تاراتىلعانىن مالىمدەدى.
بۇل تۋرالى دۇيسەنبى كۇنى گازا قالاسىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا حاماس ۇكىمەتىنىڭ مەديا كەڭسەسىنىڭ باسشىسى يسمايل اس-ساۆابتا حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، شەشىم ا ق ش قولداعان بەيبىتشىلىك جوسپارىنا سايكەس قۇرىلعان گازا سەكتورىن باسقارۋ جونىندەگى ۇلتتىق كوميتەتكە اكىمشىلىك وكىلەتتىكتەردى بەرۋدى جەڭىلدەتۋ ماقساتىندا قابىلدانعان.
اس-ساۆابتا بۇرىن تاعايىندالعان مينيسترلىكتەر مەن مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر ءوز جۇمىسىن قالىپتى رەجيمدە جالعاستىراتىنىن جانە ۇلتتىق كوميتەتتىڭ باسشىلىعىمەن قىزمەت اتقارۋعا دايىن ەكەنىن ايتتى. سونىمەن بىرگە حاماس ءوز باقىلاۋىنداعى اۋماقتاردا قاۋىپسىزدىك پەن پوليتسيا ماسەلەلەرىنە جاۋاپ بەرۋدى جالعاستىرادى.
ۇلتتىق كوميتەتتىڭ باسشىسى الي شاات كوميتەت قۇرامىنداعى 15 پالەستينالىق ماماننىڭ جۇمىستى باستاۋعا تولىق دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. ونىڭ سوزىنشە، جاڭا ورگاننىڭ ءتيىمدى قىزمەتى ءۇشىن «ءبىرىڭعاي بيلىك، ءبىرىڭعاي زاڭ جانە سول بيلىككە باعىناتىن ءبىرىڭعاي قارۋ» قاجەت.
ءوز كەزەگىندە Board of Peace حاماس-تىڭ شەشىمىن قۇپتاعانىمەن، بيلىكتى بەرۋ ۇدەرىسىن «ۋادە بويىنشا ەمەس، ناقتى ءىس-ارەكەتتەر بويىنشا» باعالايتىنىن جەتكىزدى.
يزرايل ازىرگە حاماس شەشىمىنە رەسمي پىكىر بىلدىرگەن جوق. بۇعان دەيىن قوزعالىس يزرايلدى اتىستى توقتاتۋ رەجيمىن بۇزدى جانە بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ وزگە دە تالاپتارىن ورىندامادى دەپ ايىپتاعان بولاتىن. ال يزرايل بۋفەرلىك ايماقتان اسكەرىن شىعارمايتىنىن جانە قاۋىپسىزدىككە قاتەر دەپ ەسەپتەگەن نىساندارعا سوققى بەرۋدى جالعاستىراتىنىن مالىمدەپ كەلەدى.
The Times of Israel جانە Reuters مالىمەتىنشە، حاماس ۇكىمەتىنىڭ تاراتىلۋى نەگىزىنەن سيمۆولدىق سيپاتقا يە جانە قوزعالىستىڭ گازا سەكتورىنداعى ازاماتتىق باسقارۋدى ۇلتتىق كوميتەتكە بەرۋگە دايىن ەكەنىن كورسەتۋگە باعىتتالعان.
دەگەنمەن بۇل ۇدەرىستىڭ جۇزەگە اسۋى حاماس-تى قارۋسىزداندىرۋ جانە اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىنىڭ شارتتارىن ورىنداۋعا قاتىستى تاراپتار اراسىنداعى كەلىسپەۋشىلىكتەرگە بايلانىستى ازىرگە تەجەلىپ وتىر.
ەسكە سالساق، قازاقستان گازا سەكتورىنا قاتىستى كەشەندى بەيبىتشىلىك جوسپارىن ىسكە اسىرۋعا جاردەمدەسۋ ءۇشىن قۇرىلعان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قۇرامىنا كىرەدى.