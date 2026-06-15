مۇحاممەد ءالي، مايك تايسونمەن قاتار تۇر: گولوۆكين حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا سالتاناتتى تۇردە ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش-تىڭ نيۋ-يورك شتاتىنداعى كاناستوتا قالاسىندا حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا (IBHOF) قابىلداۋ ءراسىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ق ر ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان تاريحىندا العاش رەت بۇل تاڭداۋلى قاۋىمداستىقتىڭ مۇشەسى اتانعان سپورتشى - گەننادي گولوۆكين بولدى. ونىڭ سپورتتاعى وراسان زور جەتىستىكتەرى رەسمي تۇردە مويىندالىپ، اڭىزعا اينالعان بوكسشى ءارى ءوز ءداۋىرىنىڭ ەڭ ۇزدىك سپورتشىلارىنىڭ ءبىرى رەتىندەگى مارتەبەسىن تاعى ءبىر مارتە بەكىتتى.
گەننادي گولوۆكين حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا العاشقى مۇمكىندىكتەن-اق قابىلداندى. بۇل كاسىبي بوكس الەمىندەگى ەڭ جوعارى قۇرمەتتەردىڭ ءبىرى سانالادى. ەندى ونىڭ ەسىمى مۇحاممەد ءالي، مايك تايسون، فلويد مەيۆەزەر جانە مەنني پاكياو سەكىلدى بوكس تاريحىنىڭ ۇلى تۇلعالارىمەن قاتار تۇر.
قازاقستاندىق بوكسشىمەن بىرگە «كلاسس 2026» تىزىمىنە كەلەسى سپورتشىلار ەندى:
Men’s Modern ساناتى: گەننادي گولوۆكين (قازاقستان)، انتونيو تارۆەر (ا ق ش)، نايدجەل بەنن (ۇلى بريتانيا)
Women’s Modern ساناتى: ناوكو فۋدزيوكا (جاپونيا)، دجەكي ناۆا (مەكسيكا)
گەننادي گولوۆكيننىڭ بۇل مارتەبەگە يە بولۋى ونىڭ بىرەگەي سپورتتىق كورسەتكىشتەرىنە نەگىزدەلگەن. اۋەسقوي بوكستا ول 350 جەكپە-جەكتىڭ 345-ىندە جەڭىسكە جەتكەن. سونىمەن قاتار ۇزاق جىلدار بويى قازاقستان قۇراماسىنىڭ كوشباسشىسى بولىپ، ەل نامىسىن الەمدىك دەڭگەيدەگى ەڭ ءىرى جارىستاردا ابىرويمەن قورعادى.
كاسىپقوي بوكسقا اۋىسقاننان كەيىن گولوۆكين XXI عاسىرداعى ورتا سالماقتاعى ۇستەمدىك ەتەتىن چەمپيونداردىڭ بىرىنە اينالدى. ونىڭ ەنشىسىندە 45 جەكپە-جەك پەن 42 جەڭىس بار. ونىڭ 37 سى نوكاۋتپەن اياقتالعان. سپورتتىق مانسابىندا ول WBA ،WBC ،IBF جانە IBO نۇسقالارى بويىنشا الەم چەمپيونى اتانىپ، The Ring جۋرنالىنىڭ بەدەلدى بەلبەۋىن يەلەندى. سونداي-اق ۇزاق ۋاقىت بويى سالماق دارەجەسىنە قاراماستان ۇزدىك بوكسشىلاردىڭ الەمدىك رەيتينگىندە (Pound-for- Pound) كوش باستادى.
HBO تەلەارناسىمەن جاسالعان كەلىسىمشارت قازاقستاندىق بوكسشىنى قىسقا مەرزىمدە الەمدىك بوكستىڭ باستى جۇلدىزدارىنىڭ بىرىنە اينالدىردى. ونىڭ كورەرمەنگە تارتىمدى ستيلى مەن جويقىن سوققىسى الەمدىك ارەناداعى ەڭ تانىمال سپورتشىلاردىڭ قاتارىنا قوستى. گەننادي گولوۆكيننىڭ جەكپە-جەكتەرى تۇراقتى تۇردە ميلليونداعان كورەرمەندى ەكران الدىنا جينادى.
گولوۆكين ورتا سالماق تاريحىنداعى ءبىرقاتار رەكوردتاردىڭ يەسى. ونىڭ توعىز جىل بويى جالعاسقان قاتارىنان 23 نوكاۋتتىق جەڭىسى وسى ديۆيزيون تاريحىنداعى ەڭ ۇزاق سەريا بولىپ سانالادى. سونىمەن قاتار ونىڭ قورجىنىندا الەم چەمپيونى تيتۋلدارىن 21 رەت ءساتتى قورعاۋ كورسەتكىشى بار. ال 90 پايىزدان اسقان مەرزىمىنەن بۇرىن اياقتالعان جەڭىستەر كورسەتكىشى الەم چەمپيوندارى اراسىنداعى ەڭ جوعارى ناتيجەلەردىڭ ءبىرى رەتىندە گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگىزىلگەن.
بۇگىندە گەننادي گولوۆكين قازاقستاننىڭ سپورتتىق مۇددەسىن تەك رينگتە عانا ەمەس، حالىقارالىق سپورتتىق باسقارۋ دەڭگەيىندە دە تانىتىپ كەلەدى. ول قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتىن باسقارادى، سونداي-اق World Boxing ۇيىمىنىڭ پرەزيدەنتى قىزمەتىن اتقارادى. وسىلايشا ول حالىقارالىق سپورت فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلانعان قازاقستاننىڭ العاشقى وكىلى اتاندى.
ايتا كەتەيىك، حالىقارالىق بوكس داڭقى زالى 1989 -جىلى ەد بروفي باستاماسىمەن كاناستوتا قالاسىندا قۇرىلعان. بۇل ۇيىم بوكس سپورتىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان تۇلعالاردى ماڭگى ەستە قالدىرۋعا ارنالعان الەمدەگى باستى ينستيتۋت سانالادى. ۇيىم كاسىبي بوكستىڭ تاريحىن ساقتاۋ جانە دارىپتەۋمەن اينالىسادى. قازىرگى تاڭدا حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنىڭ قۇرامىندا 300 دەن استام مۇشەسى بار.
وسىعان دەىن جازعانىمىزداي، گولوۆكيندى داڭق زالىنا قابىلداۋ الدىندا امەريكالىق جانكۇيەرلەر ەرەكشە قۇرمەتپەن قارسى الدى.