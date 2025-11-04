چەح ارمياسى جاڭا ساربازداردى قابىلداۋ بويىنشا رەكورد ورناتىپ وتىر
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلى چەحيا ارمياسى 2250 سارباز قابىلداۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل كورسەتكىش ەل تاريحىنداعى ەڭ جوعارى دەڭگەيلەردىڭ ءبىرى بولماق، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
رەكوردتىق اسكەرگە شاقىرۋ 2006 -جىلى تىركەلگەن ەدى، ول كەزدە 2262 ادام اسكەري قىزمەتكە جازىلعان. الايدا بيىل بۇل كورسەتكىش ودان دا اسىپ ءتۇسۋى مۇمكىن، دەپ جازادى جەرگىلىكتى باق.
بيىلعى ماقسات - 2100 جاڭا سارباز قابىلداۋ بولعان، ءبىراق جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ولاردىڭ سانى 2300 دەن اسۋى ىقتيمال.
- قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك حاتشىسى پەتر ۆانچۋرا 2026 -جىلعا ارنالعان قابىلداۋ جوسپارىن بەكىتتى. بۇل جوسپارعا سايكەس، ارميا 2250 جاڭا سارباز قابىلدايدى، - دەدى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ وكىلى ماگدالەنا حينچيكوۆا.
بيىلعى 2100 سارباز قابىلداۋ جوسپارى تامىز ايىنىڭ سوڭىندا ورىندالدى، دەپ مالىمدەدى ارميانىڭ كادر اگەنتتىگىنىڭ ديرەكتورى ۆلاديمير ستۋدەنى.
جىل سوڭىنا دەيىن نەگىزگى وقۋ كۋرسىنا تاعى 200 ورىن قالدى.
- بۇل ورىنداردى ەش قيىندىقسىز تولتىرامىز، - دەدى كادر اگەنتتىگىنىڭ وكىلى يۆا بەدنارجوۆا.
جىل باسىندا چەحيا ارمياسىنىڭ قاتارىندا 28285 اسكەري قىزمەتكەر بولعان، وعان اسكەري پوليتسيا، اسكەري بارلاۋ قىزمەتكەرلەرى جانە برنودەگى قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتتەرى كىرەدى.
جاڭا ساربازداردى قابىلداۋ جوسپارى ەكى نەگىزگى كريتەريگە سۇيەنە وتىرىپ ايقىندالادى. حينچيكوۆانىڭ ايتۋىنشا، ول كەلەسى جىلدىڭ بيۋدجەت جوباسىنا جانە اعىمداعى جىلى قىزمەتىن اياقتايتىن ساربازداردىڭ سانىنا بايلانىستى ەسەپتەلەدى.
2025 -جىلى شاقىرىلعاندار مەن قىزمەتىن اياقتاعان نەمەسە اياقتايتىن ساربازدار اراسىنداعى ايىرماشىلىق 650 ادامعا وڭ ناتيجە بەرمەك.
بەدنارجوۆانىڭ ايتۋىنشا، بۇل سوڭعى بەس جىلداعى ەڭ ۇزدىك ناتيجە بولادى.