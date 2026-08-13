Google ىم ءتىلىن ماتىنگە اۋداراتىن جاساندى ينتەللەكتىنى تانىستىردى
استانا. قازاقپارات - Google DeepMind ىم ءتىلىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە ماتىنگە اينالدىراتىن SL2T (sign-language-to-text) جاساندى ينتەللەكت مودەلىن تانىستىردى. بۇل تۋرالى كومپانيانىڭ بلوگىندا حابارلاندى.
تەحنولوگيا Pixel 11 سمارتفوندارىنداعى Gboard جانە Live Transcribe سەرۆيستەرىنە بىرىكتىرىلگەن.
بۇعان دەيىن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى نەگىزىنەن اۋىزشا سويلەۋدى تانۋعا باعىتتالىپ كەلدى. ال الەم بويىنشا 70 ميلليونعا جۋىق ساڭىراۋ جانە ناشار ەستيتىن ادام قولداناتىن 200-دەن استام ىم ءتىلى مۇنداي تەحنولوگيالارمەن ايتارلىقتاي از قامتىلعان.
SL2T كومەگىمەن پايدالانۋشىلار ىم ارقىلى ءماتىن «تەرىپ»، ينتەرنەتتەن اقپارات ىزدەي الادى، حابارلامالار مەن قۇجاتتار جازادى، سونداي-اق Gemini جاساندى ينتەللەكت اسسيستەنتىنە سۇراۋ جىبەرە الادى. Live Transcribe سەرۆيسىندە اڭگىمەلەسۋشىگە ءماتىن تەرۋدىڭ ورنىنا ىممەن جاۋاپ بەرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان.
ازىرگە تەحنولوگيا تەك امەريكالىق ىم ءتىلىن (ASL) قولداپ، ونى اعىلشىن تىلىنە اۋدارادى. Google الداعى ۋاقىتتا تىلدەر مەن قۇرىلعىلار ءتىزىمىن بىرتىندەپ كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ىم تىلدەرىنىڭ وزىندىك گرامماتيكاسى بار جانە ولاردا قول قيمىلدارىمەن قاتار بەت الپەتى، باس پەن دەنەنىڭ قوزعالىسى دا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. سوندىقتان ولاردى اۆتوماتتى تۇردە اۋدارۋ جەكەلەگەن ىمداردى تانۋدان الدەقايدا كۇردەلى.
SL2T مودەلى 50 دەن استام ىم ءتىلىن قامتيتىن 100 مىڭ ساعاتتان استام بەينەدەرەك نەگىزىندە وقىتىلعان. جۇيە جۇمىس كەزىندە بەينەنىڭ ءوزىن ەمەس، ادام دەنەسىندەگى نەگىزگى نۇكتەلەردىڭ كوورديناتتارىن تالدايدى. سونىڭ ارقاسىندا سەرۆەرگە باستاپقى بەينەجازبا ەمەس، تەك قوزعالىس تۋرالى دەرەكتەر جىبەرىلەدى.
مودەل قيمىلدار تىزبەگىن ارالىق ىم بەلگىلەرىن، ياعني گلوسسالاردى قولدانباي-اق تىكەلەي ماتىنگە اينالدىرادى. ازىرلەۋشىلەردىڭ مالىمەتىنشە، FLEURS- ASL تەستىندە جۇيە BLEURT شكالاسى بويىنشا 70 بال جيناعان.
دەگەنمەن تەحنولوگيانىڭ ازىرگە ءبىرقاتار شەكتەۋى بار. جۇيە سيرەك كەزدەسەتىن ىمداردى، جىلدام ورىندالاتىن ساۋساق ءالىپبيىن جانە كەيبىر كۇردەلى قۇرىلىمداردى تانۋ كەزىندە قاتەلەسۋى مۇمكىن. سونداي-اق قوسىمشا كونتەكست بولماسا، ءىس-ارەكەتتىڭ قاي ۋاقىتتا بولعانىن انىقتاۋدا قيىندىق تۋىندايدى.
جوبانى ازىرلەۋگە ساڭىراۋلار قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلدەرى دە قاتىسقان. جوبا يدەياسىنىڭ اۆتورى - Google قىزمەتكەرى سەم سەپا، ونىڭ ءوزى دە ساڭىراۋ. قاۋىمداستىق وكىلدەرى دەرەكتەر جيناۋعا جانە مودەلدى سىناقتان وتكىزۋگە اتسالىستى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن Google رەزەرۆتىك كوشىرمەلەردى ساقتاۋ ەرەجەسىن وزگەرتەتىنىن جازدىق.