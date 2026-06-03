Google كومپانياسى 32 ميلليون ماسانى تابيعاتقا جىبەرمەك
استانا.قازاقپارات - Google كومپانياسى ا ق ش بيلىگىنەن كاليفورنيا مەن فلوريدا شتاتتارىندا الداعى ەكى جىل ىشىندە 32 ميلليونعا دەيىن ارنايى وڭدەلگەن ماسانى تابيعاتقا جىبەرۋگە رۇقسات سۇرادى.
جوبانىڭ ماقساتى - ماسالار ارقىلى تارالاتىن قاۋىپتى اۋرۋلاردىڭ تارالۋىن ازايتۋ، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
اڭگىمە باتىس ءنىل ۆيرۋسى، دەنگە بەزگەگى، زيكا ۆيرۋسى، چيكۋنگۋنيا، سارى بەزگەك جانە سەنت-لۋيس ەنتسەفاليتى سەكىلدى ينفەكتسيالار تۋرالى بولىپ وتىر. قازىرگى ۋاقىتتا باستامانى ا ق ش-تىڭ قورشاعان ورتانى قورعاۋ اگەنتتىگى قاراستىرۋدا. قوعامدىق تالقىلاۋ 5-ماۋسىمعا دەيىن جالعاسادى.
جوبا Google دىڭ ون جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن ىسكە قوسىلعان Debug باعدارلاماسىنىڭ ءبىر بولىگى سانالادى. كومپانيا ادامداردى شاقپايتىن ەركەك ماسالاردى جىبەرۋدى جوسپارلاپ وتىر. ولار Wolbachia باكتەرياسىمەن زارارلانعان بولادى. مۇنداي اتالىق ماسالار جابايى ۇرعاشى ماسالارمەن شاعىلىسقان كەزدە ولاردىڭ ۇرپاعى تىرشىلىك ەتە المايدى. سونىڭ ناتيجەسىندە ماسا پوپۋلياتسياسى بىرتىندەپ ازايادى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءتاسىل ادامدارعا ماسا شابۋىلىن كوبەيتپەيدى، ويتكەنى ادامدى تەك ۇرعاشى ماسالار عانا شاعادى.
ماماندار جاڭا باعدارلاما نەگىزىنەن باتىس ءنىل ۆيرۋسىن تاراتاتىن Culex تۇقىمداس ماسالارعا قارسى باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى. ا ق ش-تا بۇل ۆيرۋس ماسالار ارقىلى تارالاتىن ەڭ كەڭ تارالعان اۋرۋلاردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى.
Google وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، ميلليونداعان ماسانى ءوسىرۋ، سۇرىپتاۋ جانە تابيعاتقا جىبەرۋ پروتسەسىندە جاساندى ينتەللەكت پەن روبوتتاندىرىلعان جۇيەلەر پايدالانىلادى.