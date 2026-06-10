GGG ەسىمى الەمدىك بوكس تاريحىندا ماڭگى قالماق
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق بوكس اڭىزى گەننادي گولوۆكين حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا (IBHOF) قابىلداۋ ءراسىمىنىڭ باستى قوناعى ءارى نەگىزگى تۇلعاسى اتانادى. بۇل تۋرالى بەدەلدى The Ring باسىلىمى حابارلادى.
وسى اپتادا وتەتىن سالتاناتتى شارا بارىسىندا گولوۆكين رەسمي تۇردە 2026-جىلعى داڭق زالىنىڭ جاڭا مۇشەلەرى قاتارىنا قوسىلادى. The Ring مالىمەتىنشە، قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى ءراسىمنىڭ حەدلاينەرى رەتىندە كوپشىلىكتىڭ باستى نازارىندا بولادى.
باسىلىم الداعى تاريحي وقيعا قارساڭىندا گەننادي گولوۆكيننىڭ كاسىبي مانسابىنداعى جارقىن ساتتەردىڭ ءبىرىن ەسكە الدى. وسىدان تۋرا جەتى جىل بۇرىن، 2019-جىلدىڭ 9-ماۋسىمىندا قازاقستاندىق بوكسشى كانادالىق ستيۆ روللسپەن كەزدەسىپ، بەسىنشى راۋندتا قارسىلاسىن اۋىر نوكاۋتقا جىبەرگەن بولاتىن.
«ءدال وسى كۇنى، 2019-جىلى گەننادي گولوۆكين ستيۆ روللستى جويقىن سول قولىمەن نوكاۋتقا ءتۇسىردى. ال وسى دەمالىس كۇندەرى ول 2026-جىلعى داڭق زالىنىڭ جاڭا مۇشەلەرىن قابىلداۋ ءراسىمىن باستاپ بەرەدى»، - دەپ جازدى The Ring.
گەننادي گولوۆكين كاسىبي رينگتەگى مانسابىندا ورتا سالماقتاعى ەڭ ۇستەم چەمپيونداردىڭ ءبىرى رەتىندە تاريحقا ەندى. ول ۇزاق جىلدار بويى الەمدىك بوكستىڭ باستى جۇلدىزدارىنىڭ قاتارىندا بولىپ، بىرنەشە چەمپيوندىق بەلبەۋدى يەلەندى. سونىمەن قاتار قازاقستاندىق سپورتشى ورتا سالماقتاعى تيتۋلدارىن ەڭ كوپ قورعاعان بوكسشىلاردىڭ ءبىرى سانالادى.
حالىقارالىق بوكس داڭقى زالىنا قابىلدانۋ - سپورتتاعى ەڭ جوعارى ماراپاتتاردىڭ ءبىرى. بۇل مارتەبە كاسىبي بوكستىڭ دامۋىنا زور ۇلەس قوسقان جانە ءوز داۋىرىندە ەرەكشە جەتىستىكتەرگە جەتكەن ساڭلاقتارعا عانا بەرىلەدى.
وسىلايشا گەننادي گولوۆكيننىڭ ەسىمى الەمدىك بوكستىڭ ەڭ ۇلى تۇلعالارىنىڭ قاتارىندا ماڭگىلىككە قالماق.