GFCI رەيتينگى: استانا قارجى حابى رەتىندە پوزيتسياسىن كۇشەيتتى
استانا. KAZINFORM - استانا GFCI جاھاندىق رەيتينگىندە 3-ورىنعا كوتەرىلىپ، ايماقتاعى كوشباسشىلىعىن نىعايتتى، دەپ حابارلايدى ا ح ق و باسپا ءسوز قىزمەتى.
استانا Global Financial Centres Index (GFCI 39) جاھاندىق قارجى ورتالىقتارى رەيتينگىندە ءوز پوزيتسياسىن جاقسارتىپ، 3-ورىنعا كوتەرىلىپ، الەمدەگى 120 قارجى ورتالىعىنىڭ ىشىندە 65-ورىندى يەلەندى. سونىمەن قاتار «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعى (ا ح ق و) شىعىس ەۋروپا مەن ورتالىق ازيا ايماعىندا ءبىرىنشى ورىندى سەنىمدى تۇردە ساقتاپ، كوشباسشىلىقتى 3 جىل بويى نىعايتىپ كەلەدى.
GFCI يندەكسىنىڭ اعىمداعى رەداكتسياسى كورسەتكەندەي، قارجى ورتالىقتارىنىڭ كوپشىلىگىندە كورسەتكىشتەر تومەندەگەن. بۇل ناقتى يۋريسديكتسيالارداعى وزگەرىستەردەن گورى جاھاندىق كەڭ اۋقىمدى وزگەرىستەردى كورسەتەدى. وسى جاعدايعا قاراماستان، استانانىڭ ءۇش ورىنعا كوتەرىلىپ، الەمدە 65-ورىندا بولۋى - ماڭىزدى ناتيجە. بۇل استانا قالاسى مەن ا ح ق و- نىڭ حالىقارالىق قارجى قاۋىمداستىعى اراسىنداعى تانىمالدىعى مەن سەنىمدىلىگىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
سونداي-اق، رەسپوندەنتتەردىڭ پىكىرىنشە، استانا الداعى 2-3 جىلدا ماڭىزى ارتا تۇسەتىن توپ-5 قارجى ورتالىعىنىڭ قاتارىنا ەنەدى.
- بۇگىن ينۆەستيتسيالىق شەشىمدەردىڭ نەگىزىندە تۇراقتىلىق جانە مىقتى دامۋ ينستيتۋتتارى جاتىر. وسىنداي جاعدايدا قارجى ورتالىقتارى كاپيتال تارتۋمەن عانا شەكتەلمەي، نارىقتاردىڭ ينتەگراتسياسىن قامتاماسىز ەتىپ، يننوۆاتسيالاردى قولداپ، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋى ءتيىس، - دەدى «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ باسقارۋشىسى رەنات بەكتۇروۆ.
GFCI رەيتينگى جىلىنا ەكى رەت جاريالانىپ، الەمدەگى جەتەكشى قارجى ورتالىقتارىنىڭ دامۋىن كورسەتەدى. ول حالىقارالىق ماڭىزدى كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى جانە قىتايدىڭ دامۋ ينستيتۋتى CDI (شەنچجەن) مەن Z/Yen Partners (لوندون) اناليتيكالىق ورتالىعىمەن سەرىكتەستىكتە شىعارىلادى. باعالاۋ بيزنەس ورتا، قارجى سەكتورىن دامىتۋ دەڭگەيى، ينفراقۇرىلىم، ادامي كاپيتال جانە قالالاردىڭ بەدەلى سياقتى كەشەندى كورسەتكىشتەر نەگىزىندە قالىپتاستىرىلادى.
بۇل رەيتينگتە 137 قارجى ورتالىعى زەرتتەلىپ، ولاردىڭ 120 سى نەگىزگى يندەكسكە كىردى. رەيتينگ 147 ماكروەكونوميكالىق كورسەتكىش پەن ونلاين ساۋالناماعا قاتىسقان 5,2 مىڭ قاتىسۋشىنىڭ 34 مىڭنان استام باعالاۋىنا نەگىزدەلگەن. دەرەككوزدەر قاتارىندا دۇنيەجۇزىلىك بانك، ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمى، بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى بار.
استانا العاش رەت GFCI رەيتينگىنە 2018-جىلى كىردى، ال ايماقتىق كوشباسشىلىق مارتەبەسى 2023 -جىلى بەكىتىلدى. قالا پوزيتسياسىن نىعايتۋعا ايتارلىقتاي ۇلەس قوسقان - «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعى (ا ح ق و)، ول ينۆەستيتسيالىق جاعىمدى ورتانى قالىپتاستىرىپ، قازاقستانعا ايماقتىق قارجى حابى رەتىندەگى سەنىمدىلىكتى ارتتىرادى.
ا ح ق و بيزنەستىڭ كاپيتالعا قول جەتكىزۋىن قامتاماسىز ەتىپ، بىرەگەي جۇمىس شارتتارى - ەڭ ۇزدىك حالىقارالىق تاجىريبەلەرگە نەگىزدەلگەن رەتتەۋ، دامىعان قارجى ينفراقۇرىلىمى، تاۋەلسىز سوت جۇيەسى، يننوۆاتسيالار مەن قارجىلىق تەحنولوگيالاردى قولداۋدى ۇسىنادى. ورتالىق حالىقارالىق جانە ايماقتىق نارىق قاتىسۋشىلارى ءۇشىن تارتىمدى ورىن بولىپ قالا بەرىپ، قارجىلىق قىزمەتتەر مەن ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىكتى دامىتۋعا ىقپال ەتەدى.
بۇدان بۇرىن «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ باسقارۋشىسى رەنات بەكتۇروۆ «ا ح ق و قازاقستان ىشىندەگى وفشورلىق ايماققا اينالىپ جاتىر ما؟» دەگەن ايىپتاۋلارعا جاۋاپ بەردى.