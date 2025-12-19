Gemini ەندى قازاق تىلىندە قولجەتىمدى
استانا. KAZINFORM - ق ر تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي Google جاساندى ينتەللەكتىنىڭ Gemini مودەلىن قازاق تىلىندە ىسكە قوسقانىن جاريالادى. بۇل - ەڭ وزىق سانالاتىن جاساندى ينتەللەكت مودەلىنىڭ تىلدىك قولداۋىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان جاھاندىق باستامانىڭ ءبىر بولىگى.
جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، قازاق ءتىلى Gemini 3 بۋىنىن ىسكە قوسۋ اياسىندا قوسىلعان 23 جاڭا ءتىلدىڭ قاتارىنا ەندى. بۇل قازاقستانداعى پايدالانۋشىلارعا Gemini مۇمكىندىكتەرىن الەمدەگى ەڭ ءىرى تىلدەرمەن تەڭ دارەجەدە، ءوز انا تىلىندە قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
Gemini ءدىڭ قازاق تىلىندەگى ينتەرفەيسى قازىردىڭ وزىندە ۆەب- نۇسقادا قولجەتىمدى. ول ءۇشىن پايدالانۋشىلار Google اككاۋنتىنىڭ باپتاۋلارىندا قازاق ءتىلىن تاڭداۋى قاجەت. الداعى ۋاقىتتا Android جانە iOS جۇيەلەرىنە ارنالعان نۇسقالاردى قولداۋ، سونداي-اق Gemini Live سەرۆيسىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.
Gemini ءدىڭ قازاق تىلىندەگى نۇسقاسىنىڭ ىسكە قوسىلۋى Google كومپانياسىنىڭ قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا باعىتتالعان كەڭ اۋقىمدى جۇمىسىنىڭ ءبىر بولىگى. بۇل جۇمىس كادرلاردى دايارلاۋعا ينۆەستيتسيا سالۋدى، تسيفرلىق داعدىلاردى دامىتۋدى جانە ازىرلەۋشىلەردى قولداۋدى قامتيدى. كومپانيانىڭ باعالاۋىنشا، جاساندى ينتەللەكتىنى مەملەكەتتىك سەكتورعا ەنگىزۋ ەكونوميكالىق جاعىنان دا ءتيىمدى. سەبەبى ول مەملەكەتتىك باسقارۋ ونىمدىلىگىنىڭ ارتۋى جانە بيۋدجەت جۇيەسىندە تۇراقتىلىقتىڭ كۇشەيۋىنە سەپتىگىن تيگىزەدى ءارى ەلدىڭ ەكونوميكالىق وسىمىنە قوسىمشا ۇلەس قوسادى.
ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىندە جاھاندىق ج ي شەشىمدەرىنىڭ قازاق تىلىندە قولجەتىمدى بولۋى سيفرلىق مەملەكەتتى دامىتۋ، ازاماتتار ءۇشىن تەحنولوگيالاردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە باسەكەگە قابىلەتتى AI ەكوجۇيە قالىپتاستىرۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
مينيسترلىك جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ، تسيفرلىق ونىمدەردى لوكاليزاتسيالاۋ جانە جاڭا بۋىن ماماندارىن دايارلاۋ باعىتىندا حالىقارالىق تەحنولوگيالىق سەرىكتەستەرمەن ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى جالعاستىرادى.
ايتا كەتەيىك، Time جاساندى ينتەللەكت جاساۋشىلاردى «جىل ادامى» اتادى.