فيزيولوگيا جانە مەديتسينا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى كىمدەرگە بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - فيزيولوگيا جانە مەديتسينا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى پەريفەريالىق يممۋندىق توزىمدىلىكتى زەرتتەگەن عالىمدارعا بەرىلدى، دەپ حابارلايدى DW.
لاۋرەاتتاردىڭ ەسىمى دۇيسەنبى 6-قازان كۇنى ستوكگولمدە جاريالاندى. ولار مەري ە. برۋنكوۆ (جۇيەلىك بيولوگيا ينستيتۋتى، سيەتل)، فرەد رامسدەلل (پاركەر ىسىك يممۋنوتەراپياسى ينستيتۋتى، سان-فرانتسيسكو) جانە وساكا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى شيمون ساكاگۋچي.
نوبەل كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى وللە كەمپە عالىمداردىڭ اشقان جاڭالىعى «يممۋندىق جۇيەنىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن جانە اۋىر اۋتويممۋندى اۋرۋلار نەگە بارىندە بىردەي دامىمايتىنىن تۇسىنۋدە شەشۋشى ءرول اتقارعانىن» اتاپ ءوتتى.
مەديتسينا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى 115 رەت بەرىلدى، 2024-جىلعا دەيىن ادام وسى سالادا لاۋرەات اتاندى.
2024-جىلى فيزيولوگيا جانە مەديتسينا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى امەريكالىق عالىم ۆيكتور امبروس پەن گەري راۆكانعا «ميكرورنق-لاردى اشقانى جانە ولاردىڭ گەن ەكسپرەسسياسىنىڭ ترانسكريپتسيادان كەيىنگى رەتتەلۋىندەگى ءرولىن انىقتاعانى ءۇشىن» بەرىلدى.
نوبەل اپتالىعى فيزيولوگيا جانە مەديتسينا سالاسىنداعى لاۋرەاتتاردىڭ ەسىمدەرىن جاريالاۋمەن باستالدى. كەلەسى كۇنى، 7-قازاندا فيزيكا، 8-قازاندا حيميا، 9-قازاندا ادەبيەت سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى لاۋرەاتتارىنىڭ ەسىمدەرى جاريالانادى. 10-قازاندا وسلودا بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى جاريالانسا، 13-قازاندا 1968-جىلى شۆەتسيا بانكى قۇرعان الفرەد نوبەلدى ەسكە الۋعا ارنالعان ەكونوميكا عىلىمدارى بويىنشا نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى جاريالانادى.