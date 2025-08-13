فيتنەسكە 300 جىلعا جازىلعان: پايدا تاپقىسى كەلگەن قىتاي ازاماتى قىرۋار قارجىسىنان ايىرىلدى
قىتايدىڭ شىعىسىنداعى جىجياڭ پروۆينتسياسىنىڭ تۇرعىنى فيتنەسكە 300 جىلعا جازىلىپ، 870 مىڭ يۋاننان ($120 مىڭ) ايىرىلدى. ەر ادام ولاردى قىمباتقا قايتا ساتىپ، پايدا تابۋدى كوزدەگەن، ءبىراق فيتنەس-كلۋب باسشىلىعى اقشامەن بىرگە جوعالىپ كەتكەن، دەپ حابارلايدى South China Morning Post
جين جين بۇل سپورت ورتالىعىنا ءۇش جىلدان بەرى بارىپ جۇرگەن. ول كلۋب باسشىسىنان تۇراقتى كليەنتتەرگە ارنالعان «ينۆەستيتسيالىق» ۇسىنىس ەستىگەن: جىلدىق كارتا 8888 يۋانعا ($1,2 مىڭ) ساتىپ الىنىپ، كەيىن جاڭا كليەنتتەرگە 16666 يۋانعا ($2,3 مىڭ) ساتىلماق، باعاسىنىڭ %10 ى زالعا، قالعانى ساتىپ الۋشىعا قالماق. ەكى اي ىشىندە كارتا ساتىلماسا، اقشانى قايتارۋعا ۋادە ەتىلگەن.
10-مامىر مەن 9-شىلدە ارالىعىندا تسزين 1200-گە جۋىق ساباق پەن مۇشەلىك كارتانى، جالپى 300 -جىلدىق مەرزىمگە، 871273 يۋانعا ساتىپ العان. ءبىراق ۋادە ەتىلگەن ۋاقىت وتكەن سوڭ اقشا قايتارىلماعان، ال زالدىڭ باسشىلىعى مەن ساتۋ ءبولىمى جوعالىپ كەتكەن. سپورت ورتالىعى جۇمىسىن جالعاستىرعانىمەن، تەك اكىمشىلەر مەن جاتتىقتىرۋشىلار قالعان.
كەيىن بەلگىلى بولعانداي، قول قويىلعان كەلىسىمشارتتاردا اقشا قايتارۋ تۋرالى ەشقانداي تارماق بولماعان، كەرىسىنشە مۇشەلىك باسقا ادامعا بەرىلمەيتىنى جازىلعان. «مەن ولاردىڭ سوزىنە الدانىپ قالدىم، اقشامدى قايتارۋعا ءبىر قادام قالعانداي سەندىم»، - دەدى ول جۋرناليستەرگە.
بۇل وقيعا اياسىندا قىتايدىڭ ءى ءى م ازاماتتاردى تاعى ءبىر الاياقتىق سحەماسى جالعان جول پوليتسياسى ايىپپۇلدارى تۋرالى ەسكەرتتى. موشەننيكتەر حات نەمەسە مەسسەندجەر ارقىلى جالعان حابارلاما جىبەرىپ، تولەم سىلتەمەسى ارقىلى ازاماتتاردى فيشينگ-سايتقا نەمەسە زياندى باعدارلاما جۇكتەۋگە يتەرمەلەيدى.