فينليانديالىق جارتىلاي قورعاۋشى «قايراتتى» كۇشەيتە الا ما؟
استانا. KAZINFORM - بۇگىن الماتىلىق «قايرات» فينليانديالىق جارتىلاي قورعاۋشى يااككو وكسانەندى قاتارعا قوستى. بۇل ترانسفەردىڭ باستى ماقساتى - كەلەر جىلى ۋەفا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭى بولىپ تۇر.
«قايراتتىڭ» دەڭگەيىنە ساي ويىنشى ما؟
يااككو كاسىبي مانسابىن فينليانديالىق «حيك» ساپىندا باستاعان. ال 2018-جىلى اتاقتى اعىلشىن كلۋبى «برەنتفوردتىڭ» جاستار قۇراماسىنا اۋىستى. دەگەنمەن جاراقاتى تىم جيىلەپ كەتكەن جاس تالانت، كورشىلەس «ۋيمبلدون»، ارى قاراي شوتلانديالىق «مورتوننان» ءبىراق شىقتى.
اراعا ەكى جىل سالىپ، وتانىنا قايتا ورالادى. ول كەزدە جەرگىلىكتى «كۋپس» اعىلشىن پرەمەر ليگاسىنىڭ شەت جاعاسىن كورىپ كەلگەن يااككوعا ەكى جىلدىق كەلىسىمشارت ۇسىندى.
ءبىر قىزىعى، يااككو وكسانەن شىلدە ايىندا ۋەفا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ەكىنشى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە «قايراتقا» قارسى ونەر كورسەتتى. 25 جاستاعى جارتىلاي قورعاۋشى قوس ويىندا دا نەگىزگى قۇرامدا شىعىپ، الەكساندر زارۋتسسكي قورعاعان قاقپاعا گول سوققان بولاتىن. قازاقستاندىق ۇجىم سىرت الاڭدا 0:2 ەسە جىبەرگەنىمەن، الماتىداعى كەزدەسۋدە جاۋاپسىز 3 گول سوعىپ، كەلەسى كەزەڭگە «قايرات» جولداما العان ەدى.
بۇل ترانسفەر وفري ارادتىڭ كەتۋىن راستاي ما؟
بۇعان دەيىن بىرنەشە باق بەتتەرىندە «قايراتتىڭ» يزرايلدىك جارتىلاي قورعاۋشىسى وفري ارادتىڭ كلۋبتان كەتەتىنى جونىندە اقپاراتتار تاراعان ەدى. الايدا بۇل جونىندە الماتىلىق ۇجىمنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءالى ناقتى اقپارات بەرمەدى. ال كەيبىر دەرەككوزدەردە، اراد تۋعان كلۋبى «ماككابي حايفاعا» ورالادى دەگەن دە اقپاراتتار بار. ەگەر يزرايلدىك فۋتبولشىنىڭ كەلىسىمشارتى وسى جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا اياقتالاتىنىن ەسكەرسەك، يااككونىڭ كەلۋى وفري ارادتىڭ «سارى- قارالار» ساپىندا قالمايتىنىن راستايتىنداي.
فۋتبول ساراپشىلارى نە دەيدى؟
بۇل ترانسفەر ورىن العالى جانكۇيەرلەردىڭ پىكىرى قاق جارىلدى. ءبىرى دەڭگەيى جوعارى كلۋبتان ويىنشى الۋ كەرەك ەدى دەسە، ەكىنشى تاراپ بۇل اۋىسىم «قايرات» ءۇشىن وتە پايدالى بولدى دەيدى. وسى ورايدا فۋتبول ساراپشىسى جانە كوممەنتاتور مارعۇلان جاقىپتىڭ پىكىرىن تىڭدادىق.
اعىلشىندىق «برەنتفورد» كەز-كەلگەن ويىنشىعا قىزىعا بەرمەيدى. مەنىڭ ويىمشا، «قايراتتىڭ» جارتىلاي قورعانىسىنا جاڭا لەپ سىيلايتىن ويىنشى بولاتىن سەكىلدى. ءدال قازىر الماتىلىق ۇجىمنىڭ جارتىلاي قورعانىسىندا قيىندىقتار بار، سوعان بايلانىستى العانى بەلگىلى. ويتكەنى يااككو سەكىلدى ويىنشىلار قازاقستان پرەمەر ليگاسىنا كەرەك. ونىڭ ۇستىنە فينليانديالىق «كۋپس» - تىڭ نەگىزگى ويىنشىسى بولىپ، 90 مينۋت ەمىن-ەركىن ونەر كورسەتە الادى. سوندىقتان ەڭ ءساتتى ترانسفەر دەپ ايتۋعا بولادى، - دەدى كوممەنتاتور.
فينليانديالىق جارتىلاي قورعاۋشىنىڭ ترانسفەرىنە سپورت جۋرناليسى ءالىم ءدىناسىلوۆ وڭ باعاسىن بەردى.
بىرىنشىدەن بۇل ترانسفەردى جاقسى باعالاۋعا بولادى. ويتكەنى تاجىريبەلى ويىنشى، ونىڭ ۇستىنە اعىلشىن فۋتبولىن كورىپ كەلدى. دەمەك فيزيكالىق تۇرعىدا وتە مىقتى دەگەن ءسوز. بيىلعى چەمپيوندار ليگاسى مەن ەۋروپا ليگاسىنىڭ ىرىكتەۋىندە، سونداي-اق قازىرگى تاڭدا ونەر كورسەتىپ جاتقان كونفەرەنتسيالار ليگاسىندا دا گول سوقتى. تاعى ءبىر ەرەكشەلىگى، دوپتى وتە جاقسى قابىلدايدى جانە جىلدام قوزعالا الادى. دەگەنمەن بارلىعى ءوزىنىڭ بوي ۇيرەتۋىنە بايلانىستى بولماق، - دەدى ءالىم ءدىناسىلوۆ.