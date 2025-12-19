فينليانديادا سيىر ەتى رەكوردتىق دەڭگەيدە قىمباتتادى
استانا. KAZINFORM - فينليانديادا سيىر ەتىنىڭ كوتەرمە باعاسى تاريحي ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى. سوڭعى ءبىر جىلدا سيىر ەتىنىڭ تۇتاس ۇشاسىنىڭ باعاسى شامامەن 25 پايىزعا وسكەن.
باعانىڭ كۇرت قىمباتتاۋىنا ەۋروپا نارىعىنداعى سيىر ەتى باعاسىنىڭ ءوسۋى، ەل ىشىندەگى ءوندىرىستىڭ قىسقارۋى جانە ءتىرى مالدىڭ شەتەلگە ەكسپورتتالۋى نەگىزگى سەبەپ بولىپ وتىر، دەپ جازدى ازەرتادج.
ەت وڭدەۋ كومپانيالارىنىڭ وكىلدەرى ءىرى قارا مال تاپشىلىعى بۇكىل ەۋروپادا سەزىلىپ وتىرعانىن ايتادى. سۇرانىس ۇسىنىستان ايتارلىقتاي جوعارى، ال افريكا، تۇركيا جانە تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن كەلەتىن ساتىپ الۋشىلار ۇسىناتىن جوعارى باعالار فين مالدارى ءۇشىن باسەكەنى كۇشەيتىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى فيندىك وڭدەۋشىلەر دە مالدى شەتەلگە جىبەرىپ الماۋ ءۇشىن فەرمەرلەرگە ەكسپورتتاۋشىلار ۇسىناتىن باعامەن تولەۋگە ءماجبۇر.
باعانىڭ ءوسۋى تۇتىنۋشىلارعا دا اسەر ەتە باستادى. شىلدە-قىركۇيەك ايلارىندا بولشەك ساۋداداعى سيىر ەتىنىڭ باعاسى شامامەن 14 پايىزعا ارتقان. قازىرگى تاڭدا سيىر ەتىنەن جاسالعان فارشتىڭ ءبىر كەلىسى 10- 15 ەۋرو ارالىعىندا ساتىلىپ جاتىر. كوپشىلىك ءۇشىن بۇل باعا توزىمدىلىك شەگىنە تاياپ قالدى. كەيبىر تۇتىنۋشىلار ارزانداۋ بولعاندىقتان تاۋىق ەتىنە كوشە باستاعان.
ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ ايتۋىنشا، ەگەر سيىر ەتىنىڭ باعاسى ءبىر كەلىسى ءۇشىن 20 ەۋروعا جەتسە، وعان دەگەن سۇرانىس كۇرت تومەندەۋى مۇمكىن.
ساراپشىلار ەگەر تۇتىنۋشىلار سيىر ەتىنەن جاپپاي باس تارتسا، ەلدەگى مال شارۋاشىلىعى سالاسى السىرەپ، ءونىمنىڭ باسىم بولىگى سۇرانىسى جوعارى بولىپ تۇرعان ەۋروپا نارىقتارىنا كەتۋى ىقتيمال ەكەنىن ەسكەرتەدى.