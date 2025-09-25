ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    07:42, 25 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    فينليانديادا جۇمىسسىزدىق كوبەيىپ بارادى

    استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ تامىزىندا فينليانديادا جۇمىسپەن قامتىلعاندار ازايىپ، جۇمىسسىزدار كوبەيدى، دەپ حابارلايدى AZƏRTAC.

    Финляндияда жұмыссыздық көбейіп барады
    Фото: AZƏRTAC

    ەلدىڭ ستاتيستيكا باسقارماسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، تامىز ايىندا جۇمىسسىزدار سانى 53 مىڭعا ءوسىپ، 267 مىڭ ادامعا جەتتى.

    20-64 جاس ارالىعىنداعى ادامداردىڭ جۇمىسپەن قامتىلۋ دەڭگەيى %76,2. بۇل كورسەتكىش 2024 -جىلعى تامىز ايىمەن سالىستىرعاندا 0,7 پايىزدىق تارماققا تومەن.

    15-74 جاس ارالىعىنداعى ەڭبەككە قابىلەتتى ادامدار اراسىنداعى جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى %7,5 دان %9,3 عا ءوستى.

    ال 15-24 جاس ارالىعىنداعى جاستار اراسىنداعى جۇمىسسىزدىق %16,6، بۇل بىلتىرعى كورسەتكىشتەن 3,6 پايىزدىق تارماققا جوعارى.

    ايتا كەتەلىك جىل باسىنان قىتايدا جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى %5,2 بولعان.

