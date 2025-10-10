فيليپپيندە كۇشتى جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن سۋنامي قاۋپى تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - فيليپپيندە جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 9:43 تە (استانا ۋاقىتىمەن 6:43) 7,4 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اقپارات اگەنتتىگى.
زارداپ شەككەندەر مەن قيراۋلار تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.
فيليپپيننىڭ ۆۋلكانولوگيا جانە سەيسمولوگيا ينستيتۋتى ماگنيتۋداسى 2,6 دان 4,9 عا دەيىنگى دۇمپۋلەردى تىركەۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
ۆەدومستۆو سونىمەن قاتار شىعىس داۆاو، شىعىس سامار، وڭتۇستىك لەيتە جانە سولتۇستىك سۋريگاو پروۆينتسيالارىنا سۋنامي قاۋپى تۋرالى ەسكەرتۋ جاساپ، جاعالاۋداعى اۋدانداردىڭ تۇرعىنداردى تەز ارادا بيىك جەرلەرگە ەۆاكۋاتسيالانۋدى ۇسىندى.
GMA News تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، داۆاو ايماعىنداعى بيلىك مەكتەپتەر مەن مەملەكەتتىك مەكەمەلەر جۇمىسىن دەرەۋ توقتاتۋعا بۇيرىق بەردى.
ەل پرەزيدەنتى كىشى فەرديناند ماركوس وڭتۇستىكتەگى تۇرعىنداردى ەۆاكۋاتسيالاۋعا بۇيرىق بەرگەنى ءمالىم بولدى.
- قازىرگى كەزدە ءبىز جاعدايدى باعالاپ، بارلىعىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ جاتىرمىز. مەن توتەنشە جاعدايلار قاۋپىن ازايتۋ جانە باسقارۋ جونىندەگى ۇلتتىق كەڭەسكە، ازاماتتىق قورعانىس باسقارماسىنا، قارۋلى كۇشتەرگە، فيليپپين جاعالاۋ كۇزەتىنە جانە بارلىق ءتيىستى مەكەمەلەرگە جاعالاۋداعى اۋدانداردى دەرەۋ ەۆاكۋاتسيالاۋدى، اپاتتىق بايلانىس جەلىلەرىن ىسكە قوسۋدى جانە ارەكەتتەرىن جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىمەن تىعىز ۇيلەستىرۋدى تاپسىردىم، - دەدى ول.
«تىنىق مۇحيتتىق ءورت ساقيناسى» دەپ اتالاتىن ايماقتا ورنالاسقان فيليپپين جەر سىلكىنىسى مەن جانارتاۋ اتقىلاۋى ءجيى بولاتىن الەمدەگى ەڭ سەيسميكالىق بەلسەندى ەلدەردىڭ ءبىرى سانالادى.
بۇعان دەيىن فيليپپيندە ءبىر اپتا ىشىندە 8 مىڭنان استام جەر سىلكىنىسى تىركەلگەنىن جازعان ەدىك.
فيليپپين ورتالىعىنداعى سەبۋ پروۆينتسياسىندا بولعان كۇشتى جەر سىلكىنىسى سالدارىنان كەم دەگەندە 69 ادام قازا تاپتى.