    09:24, 12 - اقپان 2026 | GMT +5

    فوتورەپورتاج: قارى جوق قىسقى وليمپيادا قالاسى - ميلان

    ميلان. قازاقپارات - 2026 -جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارى يتاليانىڭ ميلان قالاسىن الەم نازارىنداعى باستى ورتالىقتاردىڭ بىرىنە اينالدىردى.

    Милан
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform

    ادەتتە ءسان مەن ديزايننىڭ، ىسكەرلىك ءومىر مەن تاريحي ارحيتەكتۋرانىڭ سيمۆولى سانالاتىن قالا بۇل جولى سپورت مەرەكەسىنىڭ تىنىسىن سەزىنىپ جاتىر. وسى ورايدا، Kazinform ءتىلشىسى وليمپيادانىڭ نەگىزگى جارىس ايماعىن ءوز كوزىمەن كورىپ، تانىسىپ قايتتى.

    ميلانعا كەلگەن ساتتەن-اق كوكتەمنىڭ لەبى سەزىلەدى. قالا كوشەلەرىندە قار جوق، ءشوپ كوگەرىپ تۇر.

    Милан
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform

    اۋا رايىنىڭ جىلى بولۋىنا بايلانىستى تۇرعىندار قالىڭ كيىنبەيدى، ۆەلوسيپەد پەن موپەد مىنگەن جاستار كوپ. قالا تۇرعىندارىنىڭ ايتۋىنشا، 2026 -جىلدىڭ العاشقى قارى قاڭتاردىڭ سوڭىندا جاۋعانىمەن، كوپ ۇزاماي ەرىپ، ارتى جاڭبىرعا ۇلاسقان.

    Милан
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform

    تاريحى تەرەڭ ميلان - ەۋروپاداعى ەڭ ءىرى قالالاردىڭ ءبىرى. سونىمەن قاتار، قالا ساۋدا، ونەركاسىپ، مۋزىكا، سپورت، ادەبيەت، ونەر جانە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى سالالارىندا ىقپالى زور، الەمگە ءسان مەن ديزاين استاناسى رەتىندە تانىمال.

    Милан
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform

    ايگىلى مۋزىكالىق جانە وپەرالىق ءداستۇرى بار ميلان - لا سكالا تەاترى مەن دجۋزەپپە ۆەردي سىندى ۇلى كومپوزيتوردىڭ التىن بەسىگى. قالا سونداي-اق كوپتەگەن مۋزەي، ۋنيۆەرسيتەت، اكادەميا، ساراي، شىركەۋ جانە كىتاپحانالارىمەن دە بەلگىلى. الەمگە ايگىلى «ميلان» جانە «ينتەرناتسيونال» فۋتبول كلۋبتارى ويىندارىن قىسقى وليمپيادانىڭ اشىلۋ سالتاناتى وتكەن «سان- سيرو» ستاديونىندا وتكىزەدى.

    Милан
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform

    وليمپيادا كۇندەرى ميلان كوشەلەرىندە مەرەكەلىك اتموسفەرا ايقىن سەزىلەدى. پياتستسا- دەل- دۋومو (Piazza del Duomo) سىندى ورتالىق الاڭدار مەن تاريحي عيماراتتار وليمپيادا نىشاندارىمەن بەزەندىرىلىپ، الەمنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن كەلگەن جانكۇيەرلەر مەن تۋريستەردى قارسى الۋدا. قالانىڭ زاماناۋي كەلبەتى مەن عاسىرلار قويناۋىنان سىر شەرتەتىن ساۋلەتى قىسقى سپورت رۋحىمەن ۇيلەسىم تاپقان.

    Милан
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform

    ميلان قىسقى وليمپيادا اياسىندا مۇز سپورتتارىنىڭ نەگىزگى ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى سانالادى. مۇندا مانەرلەپ سىرعاناۋ، حوككەي، شورت- ترەك جانە كونكيمەن جۇگىرۋ سياقتى سپورت تۇرلەرىنەن 30 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى. وليمپيادا ارەنالارى حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي جابدىقتالىپ، سپورتشىلار مەن كورەرمەندەرگە قولايلى جاعداي جاسالعان.

    Милан
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform
    Милан
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform

    قالانىڭ كۇندەلىكتى ءومىرى دە وليمپيادا ىرعاعىنا بەيىمدەلگەن. مەترو مەن قوعامدىق كولىكتەردە وليمپياداعا كەلگەن باق وكىلدەرىنە تەگىن قاتىناۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان. ەرىكتىلەر شەتەلدىك قوناقتارعا باعىت-باعدار كورسەتىپ، ارەنالارعا اداسپاي جەتۋىنە كومەكتەسىپ ءجۇر. ءدامحانالار مەن مەيرامحانالاردا وليمپيادا سيمۆوليكاسى كەڭىنەن قولدانىلىپ، جانكۇيەرلەرگە ارنالعان ارنايى ءمازىر ۇسىنىلىپ جاتىر.

    Милан
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform
    Милан
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform
    Милан
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform
    Милан
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform
    Милан
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform
    Милан
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform
    Милан
    Фото: Мұхтар Қалимоллаұлы/Kazinform

    قىسقى وليمپيادا ميلان ءۇشىن تەك ءىرى سپورتتىق دودا عانا ەمەس، قالانىڭ حالىقارالىق بەدەلىن ارتتىرىپ، يتاليانىڭ ۇيىمداستىرۋشىلىق الەۋەتىن ايقىندايتىن ماڭىزدى وقيعاعا اينالىپ وتىر.

     

    مۇحتار قاليموللا ۇلى

    تەگ:
    سپورت وليمپيادا-2026
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
