فوتوگراف الماتى تاۋلارىندا ءىلبىستىڭ اڭ اۋلاعان ءساتىن ءتۇسىرىپ الدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندىق بەلگىلى فوتوگراف دميتري دوتسەنكونىڭ وبەكتيۆىنە الماتى ماڭىنداعى تاۋلى ايماقتا ءىلبىس (قار بارىسى) ىلىكتى.
فوتوگرافتىڭ سوزىنشە، ول سيرەك كەزدەسەتىن جىرتقىشتى تەك كورىپ قويماي، جاقىن جەردەن سۋرەتكە دە ءتۇسىرىپ ۇلگەرگەن.
- بۇگىن ارمانىم ورىندالدى - ءوز تاۋلارىمىزدا ءىلبىستى كوردىم! بۇل - الماتىنىڭ سيمۆولى ءارى تاۋدىڭ ناعىز يەسى. ونى تەك كورىپ قويماي، جاقىننان سۋرەتكە ءتۇسىرۋ دە بۇيىردى. ءىلبىس مارالدى ۇستاپ الىپ، جارتاستان تومەن لاقتىرىپ، سول جەردە اسىقپاي قورەكتەندى. كەيىن جەمتىگىن كۇزەتىپ تۇردى. ءدال وسى ساتتە بىرەگەي كادرلار تۇسىرۋگە مۇمكىندىك تۋدى، - دەپ جازدى ول.
ءىلبىس - قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگەن سيرەك جىرتقىش. ونى جابايى تابيعاتتا كورۋ وتە قيىن، سەبەبى ول بيىك تاۋلى وڭىرلەردە تىرشىلىك ەتەدى ءارى وتە ساق جانۋار. ءىلبىس قازاقستاندا ۇلتتىق پاركتەر مەن قورىقتاردى قوسا العاندا، ەرەكشە قورعالاتىن توعىز تابيعي اۋماقتا كەزدەسەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن شارىن شاتقالىندا قىزىل كىتاپتاعى سابانشى ۆيدەوعا ءتۇسىپ قالعانىن جازعانبىز.