فوتو: يراننىڭ ساراپشىلار كەڭەسى جاڭا رۋحاني كوسەمدى سايلادى
استانا. KAZINFORM - يران جاڭا جوعارعى باسشىنى تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، ءبىراق مۇراگەردىڭ ەسىمى ءالى جاريالانعان جوق، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ جوعارعى كوشباسشىسىن سايلاۋعا ۋاكىلەتتى كەڭەس مۇشەلەرى جەكسەنبى، ناۋرىزدىڭ 8-كۇنى بۇل كانديداتقا داۋىس بەرۋ قازىردىڭ وزىندە ءوتىپ، قاتىسۋشىلاردىڭ كوپشىلىگى ءبىر كانديداتتى قولداعانىن حابارلادى.
- كوشباسشىنى تاعايىنداۋ بويىنشا داۋىس بەرۋ ءوتىپ، كوشباسشى سايلاندى، - دەدى ساراپشىلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى احماد الامولحودا، - دەپ حابارلايدى يراننىڭ مەحر اقپارات اگەنتتىگى.
احماد الامولحودانىڭ ايتۋىنشا، جاڭا باسشىنىڭ ەسىمىن كەڭەس حاتشىلىعى كەيىنىرەك جاريالايدى. تۇپكىلىكتى شەشىم قابىلدانعانىن ورگاننىڭ باسقا وكىلدەرى دە راستادى. ساراپشىلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى موحسەن حايداري ISNA اگەنتتىگىنە ساراپشىلار كەڭەسى مۇشەلەرىنىڭ كوپشىلىگى قولداعان ەڭ قولايلى كانديداتتىڭ ءقازىردىڭ وزىندە انىقتالعانىن ايتتى.
كەڭەستىڭ تاعى ءبىر مۇشەسى موحامماد مەحدي ميرباگەري «Fars news» اگەنتتىگى جاريالاعان بەينە ۇندەۋىندە كوپشىلىكتىڭ پىكىرىن كورسەتەتىن بەرىك ۇستانىم قالىپتاسقانىن ايتتى. كەڭەس مۇشەلەرىنىڭ بىرنەشە دەرەككوزدەرى مەن تۇسىنىكتەمەلەرىنە سايكەس، مۇراگەرلىككە ەڭ ىقتيمال ۇمىتكەرلەردىڭ ءبىرى - مارقۇم رۋحاني كوسەم ءالي حامەنەيدىڭ ەكىنشى ۇلى مودجتابا حامەنەي.
مودجتابا حامەنەي ۇزاق ۋاقىت بويى اكەسىنىڭ اينالاسىنداعى ىقپالدى تۇلعا بولىپ سانالعان جانە باقىلاۋشىلار يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىمەن تىعىز بايلانىستا بولعان دەپ سانايدى.
جوعارعى كوشباسشى لاۋازىمى - ەلدەگى ەڭ جوعارى ساياسي جانە ءدىني قىزمەت سانالادى جانە ونىڭ يەگەرى نەگىزگى مەملەكەتتىك ماسەلەلەر بويىنشا شەشىمدەر قابىلداۋدىڭ تۇپكىلىكتى قۇزىرەتىنە يە.