فون دەر ليايەن: ە و كوشباسشىلارى مەن زەلەنسكيدىڭ كەلىسسوزدەرىندە جاقسى ناتيجە بار
استانا. KAZINFORM – ە و كوميسسياسىنىڭ باسشىسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن ەۋروپالىق وداق كوشباسشىلارى مەن ۆلاديمير زەلەنسكي ۋكرايناداعى قاقتىعىستى رەتتەۋ جوسپارىن تالقىلاۋ بارىسىندا وڭ ناتيجەگە قول جەتكىزە العانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
«بۇگىن ۆلاديمير زەلەنسكيمەن جاقسى تالقىلاۋ ءوتتى، ول [فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل] ماكرونمەن جانە باسقا دا ەۋروپالىق كوشباسشىلارمەن كەزدەستى. ءبىز جاقسى ىلگەرىلەۋگە قول جەتكىزدىك جانە وسى اپتادا ءوز ۇسىنىستارىمىزدى بەرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز»، - دەپ جازدى فون دەر ليايەن X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
1-جەلتوقسان كۇنى ماكرون مەن زەلەنسكي پاريجدە كەلىسسوز وتكىزدى. LCI تەلەارناسى ەليسەي سارايىنداعى دەرەككوزگە سىلتەمە جاساپ حابارلاعانداي، كەزدەسۋ بارىسىندا ولار ۇلى بريتانيا پرەمەر-ءمينيسترى كير ستارمەرمەن، ۋرسۋلا فون دەر ليايەنمەن، ەۋروپالىق كەڭەس ءتوراعاسى انتونيۋ كوشتامەن، ناتو باس حاتشىسى مارك ريۋتتەمەن جانە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوففپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل - زەلەنسكيدىڭ ەكى اپتا ىشىندەگى فرانسياعا ەكىنشى ساپارى جانە ۋكراينالىق قاقتىعىس باستالعالى بەرگى ونىنشى ساپارى.
30-قاراشادا فلوريدا شتاتىنىڭ وڭتۇستىگىندە ا ق ش پەن ۋكراينا اراسىندا ۆاشينگتون ۇسىنعان ۋكراينا قاقتىعىسىن رەتتەۋ جوسپارىنا ارنالعان كەلىسسوزدەر ءوتتى. ا ق ش تاراپىنان مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو، ۋيتكوفف جانە ترامپتىڭ كۇيەۋ بالاسى دجارەد كۋشنەر قاتىستى. ۋكراين دەلەگاتسياسىنىڭ قۇرامىنا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جانە قورعانىس كەڭەسىنىڭ حاتشىسى رۋستەم ۋمەروۆ پەن سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى سەرگەي كيسليتسا كىردى.
ايتا كەتەيىك، ماركو رۋبيو ا ق ش پەن ۋكراينا دەلەگاتسيالارىنىڭ كەلىسسوزى ناتيجەلى وتكەنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ترامپتىڭ ۋكرايناداعى بەيبىتشىلىك جوسپارى فلوريدا مەن پاريجدە تالقىلاناتىنىن جازدىق.