فۋتبولدان يران قۇراماسى الەم چەمپيوناتىنا قاتىسا ما؟
استانا. KAZINFORM - ازيا فۋتبول كونفەدەراتسياسى يران قۇراماسىنىڭ بيىل وتەتىن الەم چەمپيوناتىنا قاتىسۋدان باس تارتقانى جونىندە ەشقانداي رەسمي حابارلاما الماعانىن مالىمدەدى.
بۇل تۋرالى ۇيىمنىڭ باس حاتشىسى ۆيندزور دجون Reuters اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا ايتىپ ءوتتى.
ونىڭ سوزىنشە، قازىرگى جاعداي «وتە ەموتسيالىق سيپاتقا يە» جانە ءتۇرلى پىكىرلەر ايتىلىپ جاتىر. دەگەنمەن، تۇپكىلىكتى شەشىمدى يران فۋتبول فەدەراتسياسى قابىلداۋى ءتيىس. ازىرگە فەدەراتسيا تاراپىنان تۋرنيرگە قاتىسۋدان باس تارتۋ تۋرالى رەسمي مالىمدەمە جاسالماعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يراننىڭ سپورت ءمينيسترى احماد دونيامالي ۇلتتىق قۇرامانىڭ تۋرنيرگە بارمايتىنىن حابارلاعان ەدى. ال ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يران قۇراماسىنىڭ جارىسقا قاتىسۋىن «ورىنسىز» دەپ سانايتىنىن جەتكىزگەن.
سوعان قاراماستان، ازيا فۋتبول كونفەدەراتسياسى يران قۇراماسىنىڭ الەم چەمپيوناتىنا قاتىسقانىن قالايتىنىن ءبىلدىردى. 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا يران قۇراماسى بەلگيا، ەگيپەت جانە جاڭا زەلانديا قۇرامالارىمەن ءبىر توپقا تۇسكەن. ويىندار ا ق ش- تىڭ ينگلۆۋد جانە سيەتل قالالارىندا وتەدى دەپ جوسپارلانعان.
28-اقپاننان باستاپ ا ق ش پەن يزرايل يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا باستاعان ەدى. اتالعان جاعدايدان كەيىن حالىقارالىق سپورتتىق جارىستارعا بەلگىلى دەڭگەيدە اسەر ەتىپ، تاياۋ شىعىستا ءوتۋى ءتيىس ءبىرقاتار جارىستار كەيىنگە شەگەرىلگەن.