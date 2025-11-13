فۋتبولدان ەۋرو-2028 فينالى وتەتىن ستاديون انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - 2028-جىلعى فۋتبولدان ەۋروپا چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق ماتچى لوندوندا ورنالاسقان «ۋەمبلي» ستاديونىندا وتەدى.
فينالدان بولەك، «ۋەمبلي» ستاديونى ەكى جارتىلاي فينالدىق ويىندى دا قابىلدايدى. شەشۋشى كەزدەسۋ 9-شىلدە كۇنى وتەدى. سونىمەن قاتار، اشىلۋ سالتاناتى 9-ماۋسىمدا كارديفف قالاسىنداعى «پرينتسيپاليتي» ستاديونىندا وتەدى.
ەۋرو-2028 تۋرنيرى انگليا، شوتلانديا، ۋەلس جانە سولتۇستىك يرلانديادا وتەدى.
ءتورتجىلدىقتىڭ باستى دودوسىنا 24 كوماندا قاتىسادى. ونىڭ 20 سى ىرىكتەۋ كەزەڭىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا انىقتالادى:
12 توپ جەڭىمپازى جانە ءوز توپتارىندا ەكىنشى ورىن العان ۇزدىك 8 كوماندا جولداما ءۇشىن تالاسادى.
تاعى ەكى جولداما ءوز توپتارىندا ەكىنشى ورىن العان قالعان قۇرامالار مەن ۇلتتار ليگاسىندا جاقسى ناتيجە كورسەتكەن، ءبىراق تۋرنيرگە تىكەلەي وتە الماعان كوماندالار اراسىندا ويناتىلادى.
تۋرنير يەلەرى ءۇشىن UEFA ەكى ورىن قالدىردى. بۇل جولدامالار ىرىكتەۋ ناتيجەسىندە ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە يە ەلدەرگە بەرىلەدى.