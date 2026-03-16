ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:56, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    فۋتبولدان قازاقستان U-17 قۇراماسى ەۋروپا چەمپيوناتىنا قاتىسادى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان 17 جاسقا دەيىنگى جاس وسپىرىمدەر قۇراماسىنىڭ 2025/26-جىلعى ەۋروپا چەمپيوناتى ا ليگاسىنا قاتىساتىن ويىنشىلار ءتىزىمى بەلگىلى بولدى.

    Футболдан Қазақстан U-17 құрамасы Еуропа чемпионатына қатысады
    Фото: Қазақстан футбол федерациясы

    وتانداستارىمىز ا ليگاسىندا ءتورتىنشى توپتا چەحيا، اۋستريا جانە دانيا شەبەرلىك بايقاسادى. بۇل كەزەڭدەگى 25-31-ناۋرىز كۇندەرى ارالىعىندا دانيادا وتەدى.

    جارىستىڭ اتالعان ساتىسىندا 28 قۇراما جەتى توپتا جولداما ءۇشىن باق سىنايدى.

    باۋىرجان ساعىندىق باستاعان جاسوسپىرىمدەر قۇراماسى تۇركيادا وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزەدى. تىزىمگە 24 ويىنشى ەندى:

    قاقپاشىلار: نيكيتا كيلدجيەۆ («شاحتەر»)، ءاليحان شايزادا («شاحتەر»)، كاميل گاينۋللين («قايرات»).

    قورعاۋشىلار: جانىبەك جايلاۋبەك («شاحتەر»)، مارلەن امىرەنوۆ، ءالفير حانافي، ءابدي ءاليحان، مانسۋر اۆاسحانوۆ (بارلىعى - «قايرات»)، نۇرالى ازاتقازى («حان ءتاڭىرى»)، يسلام راقىم («قايرات»)، مەيىرلان بالتابايەۆ («شاحتەر»)، نيكيتا ليسوحمار («ق ف ف اكادەمياسى»).

    جارتىلاي قورعاۋشىلار: ءاليحان جۇمابەك، دامير يۋسۋپبەكوۆ (ەكەۋى دە - «قايرات»)، رينات بەيبىتوۆ («اقتوبە»)، ءشارىپحان ءشارىپجان («حان ءتاڭىرى»)، ءادىلحان وسپان («ورداباسى»)، ارمان احمەت («جاس قىران»).

    شابۋىلشىلار: ديگدار وماروۆ، راسۋل اكىموۆ (ەكەۋى دە - «شاحتەر»)، رومان چەرنومورەتس («قايرات»)، راسۋل دوسان («اتىراۋ»)، ماعزۇم جولامان («كاسپي»)، ابىلاي جىلقايدار («قايرات»)، ءانۋار تولەندى («ق ف ف اكادەمياسى»).

    وتانداستارىمىز الدىمەن 25-ناۋرىزدا اۋستريامەن كەزدەسسە، 28-ناۋرىزدا دانيا، 31-ناۋرىزدا چەحيامەن جاسىل الاڭعا شىعادى.

    فينالدىق كەزەڭ 25-مامىر -7-ماۋسىم 2026 ارالىعىندا ەستونيادا وتەدى.

    ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسىنىڭ كەڭەيتىلگەن ءتىزىمى جاريالاندى.

    Күнсұлтан Отарбай
