فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسىنىڭ كەڭەيتىلگەن ءتىزىمى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى تالعات بايسۋفينوۆ ناۋرىز ايىندا وتەتىن FIFA Series 2026 تۋرنيرىنە شاقىرىلعان ويىنشىلاردىڭ كەڭەيتىلگەن ءتىزىمىن جاريالادى.
FIFA Series تۋرنيرى 25-28-ناۋرىز كۇندەرى استانا قالاسىنداعى «استانا ارەنا» ستاديونىندا وتەدى. جارىس «تورتتىك فينال» فورماتىندا ۇيىمداستىرىلادى. العاشقى ماتچتا قازاقستان قۇراماسى كومور ارالدارىنا قارسى وينايدى. ەكىنشى ويىندا كۋۆەيت نەمەسە ناميبيا قۇرامالارىنىڭ بىرىمەن كەزدەسەدى.
ۇلتتىق قۇرامانىڭ كەڭەيتىلگەن تىزىمىنە 50 فۋتبولشى ەندى. سول ءتىزىمنىڭ ىشىنەن FIFA Series 2026 تۋرنيرىنە 26 ويىنشى تىركەلەدى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ ءتىزىمى
قاقپاشىلار: تەمىرلان اناربەكوۆ («قايرات»)، مۇحاممەدجان سەيسەن («استانا»)، الەكساندر زارۋتسكي («اقتوبە»)، بەكحان شايزادا («ورداباسى»).
قورعاۋشىلار: سەرگەي مالىي، سۇلتانبەك استانوۆ (ەكەۋى دە - «ورداباسى»)، الەكساندر مرىنسكي، الەكساندر شيروبوكوۆ، ەركىن تاپالوۆ (ءبارى - «قايرات»)، نۇرالى ءالىپ («زەنيت»، رەسەي)، يان ۆوروگوۆسكي، الىبەك قاسىم (ەكەۋى دە - «استانا»)، ادىلبەك جۇماحانوۆ، ارسەن اشىربەك (ەكەۋى دە - «ەلىماي»)، ناۋرىزبەك جاگوروۆ، مەيرامبەك قالمىرزا (ەكەۋى دە - «توبىل»)، ادىلەت كەڭەسبەك، ساعي سوۆەت (ەكەۋى دە - «قايسار»)، دىنمۇحاممەد قاشكەن («جەتىسۋ»)، سانجار ساتانوۆ («اتىراۋ»)، ساعادات تۇرسىنباي («جەڭىس»)، باعدات قايىروۆ («اقتوبە»)، اماندىق ءنابيحانوۆ («كاسپي»).
جارتىلاي قورعاۋشىلار: رامازان ورازوۆ، جان-ءالي پايرۋز، الماس ءتولىباي (ءبارى - «ەلىماي»)، ادىلەت سادىبەكوۆ، دامير قاسابۋلات (ەكەۋى دە - «قايرات»)، ايبول ابىكەن، ەرسۇلتان قالدىبەكوۆ (ەكەۋى دە - «قايسار»)، زيكريللو سۇلتانيازوۆ («ورداباسى»)، دامير مارات، الەكساندر زۋيەۆ (ەكەۋى دە - «توبىل»)، يسلامبەك قۋات («جەڭىس»)، دىنمۇحامەد كارامان («استانا»)، گەورگي جۋكوۆ («اقتوبە»).
شابۋىلشىلار: داستان ساتپايەۆ، رامازان باعدات (ەكەۋى دە - «قايرات»)، عالىمجان كەنجەبەك، ماكسيم سامورودوۆ (ەكەۋى دە - «احمات»، رەسەي)، يسلام چەسنوكوۆ («حارتس»، شوتلانديا)، جاسلان جۇماشيەۆ، داۋرەن جۇمات (ەكەۋى دە - «توبىل»)، ەلحان استانوۆ («ورداباسى»)، رامازان كارىموۆ («استانا»)، يۆان سۆيريدوۆ، ايبار جاقسىلىقوۆ (ەكەۋى دە - «ەلىماي»)، ورالحان ومىرتايەۆ («وقجەتپەس»)، ارتۋر شۋشەناچيەۆ («اقتوبە»)، نۇرداۋلەت اعزامبايەۆ («قايسار»).
وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى قازاقستان پرەمەر-ليگاسىنىڭ ءۇشىنشى تۋرىنان كەيىن استانادا باستالادى. وتانداستارىمىز FIFA Series حالىقارالىق جولداستىق تۋرنيرىندە قازاقستان قۇراماسى ەكى ماتچ وتكىزەدى: الدىمەن 25-ناۋرىز كۇنى 15:00 دە «استانا ارەنادا» كومور ارالدارىنا قارسى وينايدى. العاشقى ويىننىڭ ناتيجەسىنە بايلانىستى 28-ناۋرىز كۇنى كۋۆەيت/ناميبيا قۇرامالارىنىڭ جەڭىمپازىمەن شەبەرلىك بايقاسادى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن تالعات بايسۋفينوۆ قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى قىزمەتىنە ءۇشىنشى رەت تاعايىندالدى.