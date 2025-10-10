ق ز
    فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسى ليحتەنشتەين قاقپاسىنا جاۋاپسىز 4 گول سوقتى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن قازاقستان قۇراماسى فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندەگى كەزەكتى ويىنىن ليحتەنشتەينگە قارسى وتكىزدى.

    Футболдан Қазақстан құрамасы Лихтенштейн қақпасына жауапсыз 4 гол соқты
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    ماتچ بارىسىندا قازاقستاندىق فۋتبولشىلار جىلدام گول سوعۋعا تىرىستى. دەگەنمەن وعان قارسىلاستار مۇمكىندىك بەرە قويعان جوق. دەسە دە قۇراما ساپىنان عالىمجان كەنجەبەكتىڭ تاماشا ويىنىمەن كوزگە ءتۇستى. ونىڭ كەزدەسۋدىڭ 26-مينۋتىندا قارسىلاستار قاقپاسى ماڭىندا بىرنەشە فۋتبولشىنى الداپ ءوتىپ، الىستان تەپكەن دوبى قاقپا تورىندا تۋلادى. ودان كەيىن عالىمجان كوماندالاسى باحتيەر زاينۋتدينوۆكە پاس شىعىپ، سوڭعىسى ونى گولعا اينالدىرا ءبىلدى.

    Казахстан разгромил Лихтенштейн в отборе на чемпионат мира по футболу
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    ەكىنشى كەزەڭدە وتانداستارىمىز شابۋىلدى ارتتىرا ءتۇستى. ويىننىڭ 57-مينۋتىندا عالىمجان كەنجەبەك تاعى ءبىر مارتە قارسىلاس قاقپاسىن ءدال كوزدەدى. ال 81-مينۋتتا الىبەك قاسىم ەسەپتى ەسەلەپ، كەزدەسۋدىڭ نۇكتەسىن قويدى. وسىلايشا قازاقستان قۇراماسى قارسىلاسىنان 4:0 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى. سول ارقىلى ءۇش ويىنعا سوزىلعان جەڭىلىس سەرياسىنا نۇكتە قويدى.

    футбол
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    ەسكە سالساق، قازىرگە دەيىن قازاقستاندىق فۋتبولشىلار بەلگيا (0:6)، ۋەلس (1:3، 0:1) پەن سولتۇستىك ماكەدونيا (0:1) قۇرامالارىنان جەڭىلىپ، ليحتەنشتەيننەن (2:0) باسىم ءتۇستى. قازاقستان قۇراماسى الداعى ويىنىن 13-قازاندا سولتۇستىك ماكەدونياعا قارسى وتكىزەدى.

    Казахстан разгромил Лихтенштейн в отборе на чемпионат мира по футболу
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    بۇعان دەيىن قازاقستان قۇراماسى ەلوردادا ليحتەنشتەينمەن كەزدەسەتىنىن جازعان ەدىك.

    Казахстан разгромил Лихтенштейн в отборе на чемпионат мира по футболу
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

     

