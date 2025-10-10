فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسى ليحتەنشتەين قاقپاسىنا جاۋاپسىز 4 گول سوقتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قازاقستان قۇراماسى فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندەگى كەزەكتى ويىنىن ليحتەنشتەينگە قارسى وتكىزدى.
ماتچ بارىسىندا قازاقستاندىق فۋتبولشىلار جىلدام گول سوعۋعا تىرىستى. دەگەنمەن وعان قارسىلاستار مۇمكىندىك بەرە قويعان جوق. دەسە دە قۇراما ساپىنان عالىمجان كەنجەبەكتىڭ تاماشا ويىنىمەن كوزگە ءتۇستى. ونىڭ كەزدەسۋدىڭ 26-مينۋتىندا قارسىلاستار قاقپاسى ماڭىندا بىرنەشە فۋتبولشىنى الداپ ءوتىپ، الىستان تەپكەن دوبى قاقپا تورىندا تۋلادى. ودان كەيىن عالىمجان كوماندالاسى باحتيەر زاينۋتدينوۆكە پاس شىعىپ، سوڭعىسى ونى گولعا اينالدىرا ءبىلدى.
ەكىنشى كەزەڭدە وتانداستارىمىز شابۋىلدى ارتتىرا ءتۇستى. ويىننىڭ 57-مينۋتىندا عالىمجان كەنجەبەك تاعى ءبىر مارتە قارسىلاس قاقپاسىن ءدال كوزدەدى. ال 81-مينۋتتا الىبەك قاسىم ەسەپتى ەسەلەپ، كەزدەسۋدىڭ نۇكتەسىن قويدى. وسىلايشا قازاقستان قۇراماسى قارسىلاسىنان 4:0 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى. سول ارقىلى ءۇش ويىنعا سوزىلعان جەڭىلىس سەرياسىنا نۇكتە قويدى.
ەسكە سالساق، قازىرگە دەيىن قازاقستاندىق فۋتبولشىلار بەلگيا (0:6)، ۋەلس (1:3، 0:1) پەن سولتۇستىك ماكەدونيا (0:1) قۇرامالارىنان جەڭىلىپ، ليحتەنشتەيننەن (2:0) باسىم ءتۇستى. قازاقستان قۇراماسى الداعى ويىنىن 13-قازاندا سولتۇستىك ماكەدونياعا قارسى وتكىزەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستان قۇراماسى ەلوردادا ليحتەنشتەينمەن كەزدەسەتىنىن جازعان ەدىك.