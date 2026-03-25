فۋتبولدان قازاقستان مەن ۆەنگريا قۇرامالارىنىڭ كەزدەسۋى قايدا وتەدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان مەن ۆەنگريا قۇرامالارىنىڭ جولداستىق كەزدەسۋى وتەتىن ورىن وزگەردى.
بۇل جونىندە قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى ءمالىم ەتتى.
العاشقىدا اتالعان ويىندى تۇركىستان قالاسىندا وتكىزۋ جوسپارلانعان ەدى. قازاقستان جانە ۆەنگريا فۋتبول فەدەراتسيالارىنىڭ كەلىسىمىمەن ەندى ول دەبرەتسەن قالاسىنا اۋىستىرىلدى. ويىن 9-ماۋسىمدا «نادەردەي» ستاديونىندا وتەدى.
وسىلايشا ماۋسىمداعى حالىقارالىق ۇزىلىستە قازاقستان قۇراماسى سىرت الاڭدا ەكى ماتچ وتكىزەدى. الدىمەن 6-ماۋسىمدا ەريەۆان قالاسىندا ارمەنيا قۇراماسىنا قارسى ويناسا، 9-ماۋسىمدا دەبرەتسەن قالاسىندا ۆەنگريا قۇراماسىمەن شەبەرلىك بايقاسادى.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسى استاناداعى تۋرنيرگە دايىندىعىن باستادى
وتانداستارىمىز حالىقارالىق فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ (FIFA) ۇلتتىق قۇرامالارعا ارنالعان جاڭا فورماتتاعى FIFA Series تۋرنيرىنىڭ استانادا وتەتىن ويىندارىندا باق سىنايدى.
العاشقىدا وعان قازاقستان، ناميبيا، كومور ارالدارى جانە كۋۆەيت قاتىسادى دەپ جوسپارلانعان ەدى. ەندى كۋۆەيتتىڭ باس تارتۋىنا بايلانىستى ويىنداردى اينالمالى جۇيە بويىنشا وتكىزۋگە شەشىم قابىلداندى.
الدىمەن قازاقستاندىق فۋتبولشىلار 25-ناۋرىزدا ناميبيامەن شەبەرلىك بايقاسسا، 31-ناۋرىزدا كومور ارالدارىمەن جاسىل الاڭعا شىعادى.
ال 28-ناۋرىزدا ناميبيا مەن كومور ارالدارى جاسىل الاڭعا شىعادى.