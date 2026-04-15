فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ 1/8 فينالى قاي كۇندەرى وتەدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ 1/8 فينالىنىڭ ويىندارى قاي كۇندەرى وتەتىنى بەلگىلى بولدى.
بيىل تۋرنير 1/16 فينال كەزەڭىنەن باستاۋ الدى. ەرەكشەلىگى وعان اۋەسقوي ليگانىڭ ەكى جەڭىمپازى قاتىستى. جەڭىمپاز ءبىر ويىننىڭ ناتيجەسىمەن انىقتالدى.
مۇنداي مۇمكىندىككە «قايسار» (قىزىلوردا)، «توبىل» (قوستاناي)، «اتىراۋ»، «ورداباسى» (شىمكەنت)، «قايرات» (الماتى)، «استانا»، «ەلىماي» (سەمەي)، «جەتىسۋ» (تالدىقورعان)، «ەرتىس» (پاۆلودار)، «جەڭىس» (استانا)، «التاي» (وسكەمەن)، «اقتوبە»، «ۇلىتاۋ» (جەزقازعان)، «وقجەتپەس» (كوكشەتاۋ)، «كاسپي» (اقتاۋ)، «قىزىلجار» (پەتروپاۆل) كوماندالارى يە بولدى.
ەندى 1/8 فينال 29-30-ءساۋىر كۇندەرى وتكىزىلەدى.
29-ءساۋىر (سارسەنبى)
14:00. «وقجەتپەس» - «جەڭىس»
15:00. «ەرتىس» - « قىزىلجار»
16:00. «اتىراۋ» - «جەتىسۋ»
18:00. «استانا» - «توبىل»
20:00. «قايسار» - «كايرات»
30-ءساۋىر (بەيسەنبى)
15:00. «التاي» - « ۇلىتاۋ»
18:00. «ورداباسى» - «كاسپي»
20:00. «اقتوبە» - «ەلىماي».
قازاقستان كۋبوگى 1992-جىلدان بەرى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى. قازىرگە دەيىن بارلىعى 15 كوماندا كۋبوكتى جەڭىپ الدى. ونىڭ ىشىندە «قايرات» (الماتى) – 10، «جەڭىس» (استانا)، «استانا»، «توبىل» (قوستاناي) – 3، «اقتوبە»، «قايسار» ( قىزىلوردا)، «ورداباسى» (شىمكەنت) -2، «اتىراۋ»، «ەرتىس» (پاۆلودار)، «تاراز»، «شاحتەر» (قاراعاندى)، «ۆوستوك» (وسكەمەن)، «الماتى»، «دوستىق» (الماتى)، «سپارتاك» (سەمەي) - 1 مارتەدەن جەڭىمپاز اتاندى.