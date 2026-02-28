ق ز
    فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگى 1/16 فينالىنىڭ جەرەبەسى تارتىلدى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ 1/16 فينالىنىڭ جەرەبە تارتۋ ءراسىمى ءوتتى.

    س
    Фото: Қызылорда облысының әкімдігі

    بيىل تۋرنير 1/16 فينال كەزەڭىنەن باستاۋ الادى. ەرەكشەلىگى وعان اۋەسقوي ليگانىڭ ەكى جەڭىمپازى قاتىسا الادى.

    2025-جىلعى قازاقستان كۋبوگىنىڭ يەگەرى «توبىل» جارىستى 1/8 فينالدان باستايدى.

    «اكادەميا وڭتۇستىك» - «ورداباسى»

    «ەكىباستۇز» - «كاسپي»

    «جاس قىران» - «اتىراۋ»

    «قارشىعا» - «جەتىسۋ»

    «ارىس» - «اقتوبە»

    «تۇران» - «ەلىماي»

    «Zhelaev Nan» - «التاي»

    «تاراز» - «ۇلىتاۋ»

    «تالاس» - «قايسار»

    «جايىق» - «قايرات»

    «بكس» - «استانا»

    «انسات» - «توبىل»

    «شاحتەر» - «وقجەتپەس»

    «حرومتاۋ» - «جەڭىس»

    «SD Family» - «ەرتىس»

    «حان- ءتاڭىرى» - « قىزىلجار».

    قازاقستان كۋبوگى 1992-جىلدان بەرى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى. قازىرگە دەيىن بارلىعى 15 كوماندا كۋبوكتى جەڭىپ الدى. ونىڭ ىشىندە «قايرات» (الماتى) – 10، «جەڭىس» (استانا)، «استانا»، «توبىل» (قوستاناي) – 3، «اقتوبە»، «قايسار» (قىزىلوردا)، «ورداباسى» (شىمكەنت) -2، «اتىراۋ»، «ەرتىس» (پاۆلودار)، «تاراز» «شاحتەر» (قاراعاندى)، «ۆوستوك» (وسكەمەن)، «الماتى»، «دوستىق» (الماتى)، «سپارتاك» (سەمەي) - 1 مارتەدەن جەڭىمپاز اتاندى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
