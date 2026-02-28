فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگى 1/16 فينالىنىڭ جەرەبەسى تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ 1/16 فينالىنىڭ جەرەبە تارتۋ ءراسىمى ءوتتى.
بيىل تۋرنير 1/16 فينال كەزەڭىنەن باستاۋ الادى. ەرەكشەلىگى وعان اۋەسقوي ليگانىڭ ەكى جەڭىمپازى قاتىسا الادى.
2025-جىلعى قازاقستان كۋبوگىنىڭ يەگەرى «توبىل» جارىستى 1/8 فينالدان باستايدى.
«اكادەميا وڭتۇستىك» - «ورداباسى»
«ەكىباستۇز» - «كاسپي»
«جاس قىران» - «اتىراۋ»
«قارشىعا» - «جەتىسۋ»
«ارىس» - «اقتوبە»
«تۇران» - «ەلىماي»
«Zhelaev Nan» - «التاي»
«تاراز» - «ۇلىتاۋ»
«تالاس» - «قايسار»
«جايىق» - «قايرات»
«بكس» - «استانا»
«انسات» - «توبىل»
«شاحتەر» - «وقجەتپەس»
«حرومتاۋ» - «جەڭىس»
«SD Family» - «ەرتىس»
«حان- ءتاڭىرى» - « قىزىلجار».
قازاقستان كۋبوگى 1992-جىلدان بەرى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى. قازىرگە دەيىن بارلىعى 15 كوماندا كۋبوكتى جەڭىپ الدى. ونىڭ ىشىندە «قايرات» (الماتى) – 10، «جەڭىس» (استانا)، «استانا»، «توبىل» (قوستاناي) – 3، «اقتوبە»، «قايسار» (قىزىلوردا)، «ورداباسى» (شىمكەنت) -2، «اتىراۋ»، «ەرتىس» (پاۆلودار)، «تاراز» «شاحتەر» (قاراعاندى)، «ۆوستوك» (وسكەمەن)، «الماتى»، «دوستىق» (الماتى)، «سپارتاك» (سەمەي) - 1 مارتەدەن جەڭىمپاز اتاندى.