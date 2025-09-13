فۋتبولدان ەل بىرىنشىلىگى: «قايرات» 23- تۋردا «اقتوبەنى» قابىلدايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتبولدان پرەمەر-ليگا كوماندالارى اراسىنداعى ەل بىرىنشىلىگىنىڭ XXIII- تۋرى باستالادى.
بۇگىن، 13-قىركۇيەكتە ساعات 17:00-دە «اتىراۋ» مەن «توبىل» (قوستاناي)، « قىزىلجار» (پەتروپاۆل) مەن «وقجەتپەس» (كوكشەتاۋ) وينايدى.
ال 18:00- دە «ورداباسى» (شىمكەنت) مەن «جەڭىس» (استانا)، «تۇران» (تۇركىستان) مەن « ۇلىتاۋ» (جەزقازعان) جاسىل الاڭعا شىعادى.
ال 14-قىركۇيەكتە 17:00- دە «قايرات» (الماتى) پەن «اقتوبە»، 19:00-دە «استانا» مەن «ەلىماي» (سەمەي) شەبەرلىك ايقاسادى.
سونداي-اق 16-قىركۇيەكتە 15:00-دە «جەتىسۋ» (تالدىقورعان) مەن «قايسار» ( قىزىلوردا) وينايدى.
ايتا كەتسەك، قازىر كوش باسىندا 46 ۇپايمەن «استانا» كەلەدى. ودان كەيىنگى ورىندارداعى «قايراتتىڭ» 46، «توبىلدىڭ» 44 ۇپايى بار.
سۇرمەرگەندەر كوشىندە نازمي گريپشي («استانا») 11 گولمەن كوش باستاپ تۇرسا، ودان كەيىنگى ورىنداردا مارين توماسوۆ («استانا») پەن داۋرەن جۇمات («وقجەتپەس») 9 گولمەن كەلەدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن فۋتبولدان ءبىرىنشى ليگادا «كاسپي» «ەرتىستەن» باسىم ءتۇستى.