فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنا قانشا بيلەت ساتىلدى
استانا. قازاقپارات – ف ي ف ا پرەزيدەنتى دجانني ينفانتينو 16-قازاندا رەسمي مالىمدەمە جاساپ، 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنا ساتىلعان بيلەتتەردىڭ العاشقى ناتيجەلەرىن جاريالادى.
فۋتبول ۇيىمىنىڭ باسشىسى اتاپ وتكەندەي، قازىرگى ۋاقىتتا ءبىر ميلليوننان استام بيلەت ءوز يەسىن تاپقان. الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى ساتىسىنداعى ساتىلىم كەزىندە 200 دەن استام ەلدىڭ جانكۇيەرلەرى بيلەت ساتىپ العان.
2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى 11-ماۋسىم مەن 19-شىلدە ارالىعىندا ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا وتەدى. بيىلعى تۋرنير تاريحتا العاش رەت 48 قۇراما كوماندا قاتىساتىن الەمدىك دودا بولماق.
كوماندالار 12 توپقا بولىنەدى، ءار توپتا ءتورت كوماندادان. ءار توپتىڭ العاشقى ەكى ورنى مەن ەڭ ۇزدىك سەگىز ءۇشىنشى ورىن يەگەرى پلەي-وفف كەزەڭىنە جولداما الادى.