    11:53, 05 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى: 5-قىركۇيەكتە قانداي قۇرامالار وينايدى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە ەۋروپا قۇرلىعى بويىنشا بۇگىن، 5-قىركۇيەكتە ءتورت توپتا كەزەكتى تۋر ويىندارى وتەدى.

    Футболдан ӘЧ: 5 қыркүйекте қандай құрамалар ойнайды
    Фото: UEFA.com

    ۆ توبىندا سلوۆەنيا مەن شۆەتسيا، شۆەيتساريا مەن كوسوۆو، س توبىندا دانيا مەن شوتلانديا، گرەكيا مەن بەلارۋس شەبەرلىك بايقاسادى.

    ال D توبىندا يسلانديا مەن ازەربايجان، ۋكراينا مەن فرانسيا، I توبىندا يتاليا مەن ەستونيا، مولدوۆا مەن يزرايل، L توبىندا فارەر ارالدارى مەن حورۆاتيا، چەرنوگوريا مەن چەحيا جاسىل الاڭعا شىعادى.

    ايتا كەتسەك، 4 -قىركۇيەكتە ءبىرقاتار ويىنداردىڭ ناتيجەسى بەلگىلى بولدى.

    بەلگيا قۇراماسى سىرت الاڭدا ليحتەنشتەيندى ءىرى ەسەپپەن جەڭدى.

    بەلگيالىق فۋتبولشىلار قازاقستان قۇراماسى ويناپ جاتقان J توبىندا سىنعا ءتۇسىپ جاتىر.

    كەزدەسۋ بارىسىندا ولار قارسىلاس قاقپاسىنا جاۋاپسىز التى گول سوقتى. ناتيجەسىندە 7 ۇپايمەن ءوز توبىندا ءۇشىنشى ورىنعا كوتەرىلدى. بۇل توپتا ۋەلس 10 ۇپايمەن ءبىرىنشى، سولتۇستىك ماكەدونيا 8 ۇپايمەن ەكىنشى ورىندا تۇر. ال قازاقستان 3 ۇپايمەن ءتورتىنشى ورىنعا جايعاسسا، ليحتەنشتەيننىڭ ازىرگە قورجىنى بوس.

    ايتا كەتسەك، 4 -قىركۇيەكتە قازاقستان قۇراماسى ءوز الاڭىندا ۋەلسكە 0:1 ەسەبىمەن جەڭىلىپ قالدى.

    ال ا توبىندا گەرمانيا سىرت الاڭدا سلوۆاكياعا 0:2 ەسەبىمەن جول بەرسە، سولتۇستىك يرلانديا ليۋكسەمبۋرگتەن 3:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.

    ە توبىندا گرۋزيا قۇراماسى تۇركياعا 2:3، بولگاريا قۇراماسى يسپانياعا 0:3 ەسەبىمەن جول بەرسە، G توبىندا ليتۆا مەن مالتا، نيدەرلاند پەن پولشا 1:1 ەسەبىمەن تەڭ وينادى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
