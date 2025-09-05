فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى: 5-قىركۇيەكتە قانداي قۇرامالار وينايدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە ەۋروپا قۇرلىعى بويىنشا بۇگىن، 5-قىركۇيەكتە ءتورت توپتا كەزەكتى تۋر ويىندارى وتەدى.
ۆ توبىندا سلوۆەنيا مەن شۆەتسيا، شۆەيتساريا مەن كوسوۆو، س توبىندا دانيا مەن شوتلانديا، گرەكيا مەن بەلارۋس شەبەرلىك بايقاسادى.
ال D توبىندا يسلانديا مەن ازەربايجان، ۋكراينا مەن فرانسيا، I توبىندا يتاليا مەن ەستونيا، مولدوۆا مەن يزرايل، L توبىندا فارەر ارالدارى مەن حورۆاتيا، چەرنوگوريا مەن چەحيا جاسىل الاڭعا شىعادى.
ايتا كەتسەك، 4 -قىركۇيەكتە ءبىرقاتار ويىنداردىڭ ناتيجەسى بەلگىلى بولدى.
بەلگيا قۇراماسى سىرت الاڭدا ليحتەنشتەيندى ءىرى ەسەپپەن جەڭدى.
بەلگيالىق فۋتبولشىلار قازاقستان قۇراماسى ويناپ جاتقان J توبىندا سىنعا ءتۇسىپ جاتىر.
كەزدەسۋ بارىسىندا ولار قارسىلاس قاقپاسىنا جاۋاپسىز التى گول سوقتى. ناتيجەسىندە 7 ۇپايمەن ءوز توبىندا ءۇشىنشى ورىنعا كوتەرىلدى. بۇل توپتا ۋەلس 10 ۇپايمەن ءبىرىنشى، سولتۇستىك ماكەدونيا 8 ۇپايمەن ەكىنشى ورىندا تۇر. ال قازاقستان 3 ۇپايمەن ءتورتىنشى ورىنعا جايعاسسا، ليحتەنشتەيننىڭ ازىرگە قورجىنى بوس.
ايتا كەتسەك، 4 -قىركۇيەكتە قازاقستان قۇراماسى ءوز الاڭىندا ۋەلسكە 0:1 ەسەبىمەن جەڭىلىپ قالدى.
ال ا توبىندا گەرمانيا سىرت الاڭدا سلوۆاكياعا 0:2 ەسەبىمەن جول بەرسە، سولتۇستىك يرلانديا ليۋكسەمبۋرگتەن 3:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
ە توبىندا گرۋزيا قۇراماسى تۇركياعا 2:3، بولگاريا قۇراماسى يسپانياعا 0:3 ەسەبىمەن جول بەرسە، G توبىندا ليتۆا مەن مالتا، نيدەرلاند پەن پولشا 1:1 ەسەبىمەن تەڭ وينادى.