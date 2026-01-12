فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى: 2026-جىلعى تۋرنيردىڭ باستى ەرەكشەلىگى تۋرالى نە بىلەمىز
استانا. قازاقپارات - بيىل فۋتبولدان وتەتىن الەم چەمپيوناتى تاريحتاعى ەڭ اۋقىمدى تۋرنير بولماق. بۇل جولى تۋرنيردى وتكىزۋ ءۇشىن ا ق ش، مەكسيكا جانە كانادا ەلدەرى بىرىگىپ وتىر.
سونىمەن بىرگە، كانادا العاش رەت الەم چەمپيوناتىن قابىلدايدى.
ال ا ق ش بۇل تۋرنيردى 1994-جىلى ۇيىمداستىرعان. مەكسيكا بولسا ءۇشىنشى رەت مۇنداي مارتەبەگە يە بولىپ وتىر (1970 جانە 1986-جىلداردان كەيىن).
تۋرنير 11-ماۋسىمدا ماتچ اشىلۋىمەن باستالىپ، توپتىق كەزەڭ 27-ماۋسىمعا دەيىن سوزىلادى. ال پلەي-وفف 28-ماۋسىمدا باستالىپ، 19-شىلدەدە فينال ويىنى وتەدى. وسىلايشا، چەمپيونات 39 كۇنگە سوزىلادى، ال الدىڭعى تۋرنيرلەر ماكسيمۋم 32 كۇندىك بولعان.
جارىس قاي قالالاردا وتەدى؟
2026-جىلعى چەمپيونات 16 قالا مەن ستاديوندا وتەدى. ونىڭ ىشىندە 11 ا ق ش- قا، 3 مەكسيكا مەن 2 كاناداعا تيەسىلى. ا ق ش- تا ماتچتار اتلانتا، بوستون، داللاس، حيۋستون، كانزاس- سيتي، لوس-اندجەلەس، مايامي، نيۋ-يورك، فيلادەلفيا، سان-فرانتسيسكو جانە سيەتلدە وتەدى. مەكسيكادا - گۆادالاحارا، مونتەررەي جانە مەحيكو، ال كانادادا - تورونتو مەن ۆانكۋۆەر قالالارى قابىلدايدى. تۋرنيردىڭ ءبىر عانا استاناسى رەتىندە مەحيكو اتالىپ وتىر.
الەم چەمپيوناتىنىڭ باستى وزگەرىسى تۋرالى نە بىلەمىز؟
2026-جىلى چەمپيوناتقا العاش رەت 48 ۇلتتىق قۇراما قاتىسپاق. بۇرىن 32 كوماندا عانا ويناعان، جانە سوڭعى وزگەرىس 1998-جىلعى چەمپيوناتتا ەنگىزىلگەن بولاتىن. جاڭا فورماتتا 12 توپقا بولىنگەن 4 كوماندالىق توپتار وينايدى. توپتان شىققان ەكى ۇزدىك كوماندا تىكەلەي پلەي- وففقا وتسە، توپتاعى ءۇشىنشى ورىن يەلەرى اراسىنان 8 ۇزدىك كوماندا قوسىمشا جولدامانى الادى. وسىلايشا پلەي-وففقا 32 كوماندا شىعادى.
پلەي-وففقا شىعۋ ءۇشىن جاڭا جۇيە بويىنشا 1/16 فينال ەنگىزىلەدى. ۇزدىك كوماندالار فيفا رەيتينگىنە سايكەس بولىنەدى. مىسالى، يسپانيا مەن ارگەنتينا سياقتى ءبىرىنشى جانە ەكىنشى ورىن العان كوماندالار ءتۋرنيردىڭ تەننيس پرينتسيپىمەن ورنالاسىپ، فينالعا دەيىن ءبىر-بىرىمەن كەزدەسپەيتىندەي ەتىپ قۇرىلىمدانادى. كەيبىر كوماندالار، مىسالى، يسپانيا مەن فرانسيا، ەرتەرەك كەزدەسۋى مۇمكىن.
مۋنديالدا رەكوردتىق ماتچ سانى تىركەلەدى
چەمپيوناتتا جالپى 104 ويىن وتەدى. جاڭا فورماتتا كوماندالار بۇرىنعىدان ءبىر ويىنعا كوبىرەك وتكىزىپ، پلەي-وفف كەزەڭىندە 1/16 فينال ارقىلى شىعادى. بۇرىنعى تۋرنيرلەردە فينالعا جەتۋ ءۇشىن كوماندالار 7 ماتچ قانا ويناعان، ال ەندى پلەي-وففتا قوسىمشا ويىندار بار.
قازىرگە دەيىن جەرەبە بويىنشا 42 كوماندا بەلگىلى، ال قالعان 6 كوماندا 2026-جىلعى كوكتەمدە وتەتىن قوسىمشا ويىندا انىقتالادى. ەۋروپادا ءتورت ورىن ءۇشىن 16 ۇمىتكەر باق سىنايدى. بۇعان ۋەلس، بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا، يتاليا، سولتۇستىك يرلانديا، ۋكراينا، شۆەتسيا، پولشا، البانيا، سلوۆاكيا، كوسوۆو، تۇركيا، رۋمىنيا، چەحيا، يرلانديا، دانيا جانە سولتۇستىك ماكەدونيا كىرەدى. سونداي- اق، در كونگو، يراك، بوليۆيا، سۋرينام، جاڭا كالەدونيا جانە يامايكا كوماندالارى مەجكونتينەنتالدى جولدامانى انىقتايدى.
تۋرنيرگە العاش قاتىساتىن كوماندالار قاتارىنا وزبەكستان، يوردانيا، كابو-ۆەردە جانە كيۋراساو كىرەدى. بۇل چەمپيونات فۋتبول تاريحىندا جاڭاشىلدىق بولىپ، بۇرىنعىدان كوپ كوماندانى، ويىن سانىن جانە جاڭا فورماتتاعى پلەي-وففتى قامتيدى.
تۋرنير فاۆوريتى كىمدەر؟
ال فاۆوريتتەر جاعىنان 2025-جىلى باستى ۇمىتكەرلەر قاتارىندا يسپانيا، فرانسيا جانە برازيليا بولعان. دەگەنمەن، قازىرگى دەرەكتەر بويىنشا يسپانيا مەن فرانسيا باستى پرەتەندەنتتەر بولىپ سانالادى. ال اعىمداعى چەمپيون ارگەنتينا بەسىنشى ورىنعا شىققان. تۋرنيردىڭ ءۇي يەلەرى ا ق ش ازىرگە 14-ورىنعا باعالانعان.