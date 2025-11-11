فۋتبول تاريحىنداعى ەڭ قىمبات 15 ترانسفەر
استانا. KAZINFORM - برازيليالىق فۋتبولشى نەيماردىڭ 2017-جىلى «بارسەلونادان» «پاري سەن-جەرمەنگە» (پ س ج) اۋىسۋىنىڭ جالپى قۇنى 342,8 ميلليون ەۋرو بولعان.
TransferRoom مالىمەتىنشە، بۇل - ينفلياتسيانى ەسكەرگەندەگى فۋتبول تاريحىنداعى ەڭ قىمبات ترانسفەر، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ەكىنشى ورىندا - فرانسۋز كيليان مباپپەنىڭ 2018-جىلى «موناكودان» پ س ج- عا اۋىسۋى، ونىڭ قۇنى 263,3 ميلليون ەۋرو دەپ باعالانعان.
ۇزدىك ۇشتىكتى ۋسمان دەمبەلە تۇيىندەيدى: ول 2017-جىلى دورتمۋندتىق «بورۋسسيادان» «بارسەلوناعا» وتكەن. ينفلياتسيامەن ەسەپتەگەندە بۇل ترانسفەردىڭ قۇنى 228,6 ميلليون ەۋرو بولعان.
ال ۇزدىك بەستىكتە تاعى ەكى جۇلدىز بار:
فيليپپە كوۋتينونىڭ «ليۆەرپۋلدەن» «بارسەلوناعا» اۋىسۋى (197,5 ميلليون ەۋرو)؛
دجەك گريليشتىڭ «استون ۆيللادان» «مانچەستەر سيتيگە» اۋىسۋى (175,2 ميلليون ەۋرو).
2025-جىلدىڭ ەڭ قىمبات ترانسفەرى - الەكساندەر يساكتىڭ «نيۋكاسلدان» «ليۆەرپۋلگە» 140 ميلليون ەۋروعا ساتىلۋى. بۇل كەلىسىم تاريحتاعى ەڭ قىمبات 12-ترانسفەر رەتىندە تىركەلگەن.