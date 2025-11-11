ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:40, 11 - قاراشا 2025 | GMT +5

    فۋتبول تاريحىنداعى ەڭ قىمبات 15 ترانسفەر

    استانا. KAZINFORM - برازيليالىق فۋتبولشى نەيماردىڭ 2017-جىلى «بارسەلونادان» «پاري سەن-جەرمەنگە» (پ س ج) اۋىسۋىنىڭ جالپى قۇنى 342,8 ميلليون ەۋرو بولعان.

    Футбольные клубы Казахстана продадут олигархам: раскрыты имена
    Фото: Pexels

    TransferRoom مالىمەتىنشە، بۇل - ينفلياتسيانى ەسكەرگەندەگى فۋتبول تاريحىنداعى ەڭ قىمبات ترانسفەر، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.

    ەكىنشى ورىندا - فرانسۋز كيليان مباپپەنىڭ 2018-جىلى «موناكودان» پ س ج- عا اۋىسۋى، ونىڭ قۇنى 263,3 ميلليون ەۋرو دەپ باعالانعان.

    ۇزدىك ۇشتىكتى ۋسمان دەمبەلە تۇيىندەيدى: ول 2017-جىلى دورتمۋندتىق «بورۋسسيادان» «بارسەلوناعا» وتكەن. ينفلياتسيامەن ەسەپتەگەندە بۇل ترانسفەردىڭ قۇنى 228,6 ميلليون ەۋرو بولعان.

    ال ۇزدىك بەستىكتە تاعى ەكى جۇلدىز بار:

    فيليپپە كوۋتينونىڭ «ليۆەرپۋلدەن» «بارسەلوناعا» اۋىسۋى (197,5 ميلليون ەۋرو)؛

    دجەك گريليشتىڭ «استون ۆيللادان» «مانچەستەر سيتيگە» اۋىسۋى (175,2 ميلليون ەۋرو).

    2025-جىلدىڭ ەڭ قىمبات ترانسفەرى - الەكساندەر يساكتىڭ «نيۋكاسلدان» «ليۆەرپۋلگە» 140 ميلليون ەۋروعا ساتىلۋى. بۇل كەلىسىم تاريحتاعى ەڭ قىمبات 12-ترانسفەر رەتىندە تىركەلگەن.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار