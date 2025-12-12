فۋتبول جانكۇيەرلەرى اشۋلى: 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ بيلەت باعاسى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - Football Supporters Europe حالىقارالىق جانكۇيەرلەر قاۋىمداستىعىنىڭ ەسەپتەۋىنە سايكەس، ا ق ش- تاعى ماتچتاردىڭ باعاسى قاتاردا 2022-جىلى وتكەن الەم چەمپيوناتى ماتچتارىمەن سالىستىرعاندا بەس ەسە ءوستى، دەپ حابارلايدى DW اقپارات اگەنتتىگى.
Football Supporters Europe حالىقارالىق جانكۇيەرلەر قاۋىمداستىعىنىڭ مالىمەتىنشە، ءا چ فينالىنا بيلەتتەر باعاسى - 4185 دوللاردان (شامامەن 2,2 ميلليون تەڭگە) باستاپ 6900 دوللارعا (شامامەن 3,6 ميلليون تەڭگە) دەيىن.
ۇيىم فيفانى وسى باعالار ءۇشىن سىناپ، بيلەتتەردى ساتۋدى توقتاتىپ، باعالاردى تۇزەتۋدى تالاپ ەتتى.
قاتاردا 2022-جىلعى الەم چەمپيوناتىمەن سالىستىرعاندا، ا ق ش- تاعى الەم چەمپيوناتى ماتچتارىنىڭ باعاسى بەس ەسە ءوستى. مىسالى، 2022-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا بيلەتتىڭ قۇنى 604 دوللار بولدى، ال ا ق ش- تا ول 4185 دوللارعا باعالانعان.
ۇلتتىق جانكۇيەرلەر قاۋىمداستىعى مۇشەلەرىنىڭ كوپ جاعدايدا جانكۇيەرلەر سەكتورى ءۇشىن ەڭ ارزان 4-ساناتتاعى بيلەتتەرگە قول جەتكىزە المايتىنى قاتاڭ سىنعا الىندى. قاۋىمداستىق مالىمەتىنشە، فيفا بۇل بيلەتتەردى ءوز تاريحىندا العاش رەت ديناميكالىق باعا بەلگىلەۋمەن ەركىن ساتىلىمعا شىعارىپ وتىر.
- بۇل الەم چەمپيوناتى داستۇرلەرىنە ۇلكەن وپاسىزدىق جانە جانكۇيەرلەردىڭ وسى كورىنىسكە قوسقان ۇلەسىن ەلەمەۋ، - دەلىنگەن FSE مالىمدەمەسىندە.
ۇلتتىق فۋتبول قاۋىمداستىقتارىنىڭ مۇشەلەرىنە 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنا بيلەتتەردى ساتۋ قاڭتار ايىندا باستالادى دەپ جوسپارلانعان. تۋرنيردىڭ ءوزى 2026-جىلدىڭ 14-ماۋسىمى مەن 19-شىلدەسى ارالىعىندا ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا وتەدى دەپ جوسپارلانعان.
وسىعان دەيىن فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالى 19-شىلدەدە ساعات 15:00 دە نيۋ-دجەرسي شتاتىنىڭ يست-راتەرفورد قالاسىنداعى «مەتلايف» ستاديونىندا وتەتىنىن جازدىق.