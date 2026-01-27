فۋتبول الەمنىڭ ايگىلى تروفەيى قازاقستانعا كەلدى
الماتى. KAZINFORM - فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ كۋبوگى الماتىعا كەلدى.
قاتاڭ كۇزەتپەن جەتكىزىلگەن فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ كۋبوگى الماتىنىڭ رەسپۋبليكا سارايىندا تانىستىرىلدى.
سالتاناتتى راسىمگە 2006-جىلى يتاليا قۇراما ساپىندا الەم چەمپيونى اتانعان ماركو ماتەراتستسي قاتىستى.
قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى الەمدەگى ەڭ تانىمال سپورتتىق تروفەيلەردىڭ ءبىرىن جاقىننان كورۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى. ءىس-شاراعا قىزىعۋشىلىق جوعارى بولىپ، بارلىعى 3500 استام ادام قاتىستى. ءبىر قىزىعى - سالماعى 6,142 ك گ بولاتىن، تازا التىننان جاسالعان الەم چەمپيوناتىنىڭ ءتۇپنۇسقا كۋبوگىنە ءداستۇر بويىنشا تەك الەم چەمپيوندارى مەن مەملەكەت باسشىلارى عانا قول تيگىزە الادى.
- fifA فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ ءتۇپنۇسقا كۋبوگىن جانە الەمدىك فۋتبول اڭىزىن الماتىدا قابىلداۋ - قالامىز ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە. الماتى ءداستۇرلى تۇردە قازاقستاننىڭ سپورت ورتالىعى سانالادى. ال باستى فۋتبول تروفەيىنىڭ كەلۋى قالانىڭ ءىرى حالىقارالىق سپورتتىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋ الاڭى رەتىندەگى مارتەبەسىن نىعايتا تۇسەدى، - دەدى الماتى اكىمدىگىنىڭ وكىلدەرى.
ال اڭىز فۋتبولشى ماركو ماتەراتستسي الەم كوز تىگەتىن الداعى تۋرنيردە كىم فاۆوريت ەكەنىن ايتتى.
- مەن يتاليالىقپىن، سوندىقتان جەڭىس يتالياعا بۇيىرادى دەپ سەنەمىن. ءبىراق وبەكتيۆتى تۇردە ايتساق، چەمپيوننىڭ كىم بولاتىنىن الدىن الا بولجاۋ وتە قيىن. ارگەنتينا، كوبىنە لەو مەسسيدىڭ ارقاسىندا تاماشا ناتيجەلەر كورسەتىپ ءجۇر. برازيليا مەن گەرمانيا دا ءارقاشان مىقتى - ولاردىڭ تاجىريبەسى مول. دەگەنمەن ماروككو، يسپانيا جانە پورتۋگاليا سىندى كوماندالار تاڭعالدىرۋى مۇمكىن دەپ ويلايمىن. ولاردىڭ ويىن جۇيەسى جاقسى ۇيىمداستقان جانە كۋبوك ءۇشىن تالاسۋعا شىنايى مۇمكىندىكتەرى بار، - دەدى فۋتبولشى.
الەم چەمپيوناتى بيىل 11-ماۋسىم مەن 19-شىلدە ارالىعىندا ا ق ش- تىڭ اتلانتا، بوستون، داللاس، حيۋستون، كانزاس-سيتي، لوس-اندجەلەس، مايامي، نيۋ-يورك، فيلادەلفيا، سان-فرانتسيسكو، سيەتل، كاناداننىڭ تورونتو، ۆانكۋۆەر جانە مەكسيكانىڭ گۆادالاحارا، مەحيكو، مونتەررەي قالالارىندا وتەدى. العاش رەت ءدۇبىرلى دودادا 48 قۇراما باق سىنايدى.
ەسكە سالايىق، ف ي ف ا 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى بيلەتتەرىنە رەكوردتىق 500 ميلليوننان استام ءوتىنىم تۇسكەنىن جاريالادى.