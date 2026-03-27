فەرمەرلەرگە اۆانس: قىزىل جاسىمىق ەگىسى ءۇشىن قارجىلىق قولداۋ ۇسىنىلادى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدان باستاپ ازىق- تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى قىزىل جاسىمىق ءوندىرىسىن ۇزاق مەرزىمدى فورۆاردتىق قارجىلاندىرۋعا وتىنىمدەر قابىلدايدى، دەپ حابارلايدى ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى.
پيلوتتىق جوبا ب ۇ ۇ د ب- مەن بىرلەسىپ «اۋىل شارۋاشىلىعى ءوندىرىسىنىڭ ورنىقتى جۇيەسىن ىلگەرىلەتۋ جانە سولتۇستىك قازاقستان لاندشافتىنىڭ ەكوجۇيەلەرىن ساقتاۋ» باعدارلاماسى شەڭبەرىندە ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.
جوبا سولتۇستىك قازاقستان، اقمولا جانە قوستاناي وبلىستارىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى وندىرۋشىلەرىنە باعىتتالعان. قازىرگى ۋاقىتتا اگروقۇرىلىمداردان وتىنىمدەردى ىرىكتەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. ىرىكتەۋ كەزىندە شارۋاشىلىقتاردىڭ اۋىسپالى ەگىستى ساقتاۋعا دايىندىعى، قاجەتتى اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىنىڭ جانە شتاتتىق اگرونومنىڭ بولۋى ەسكەرىلەدى، سەبەبى باعدارلاماعا قاتىسۋ ەكولوگيالىق اگروتەحنولوگيالاردى مىندەتتى تۇردە ەنگىزۋدى جانە عالىمداردىڭ ۇسىنىمدارىن ساقتاۋدى كوزدەيدى.
- قارجىلىق قولداۋ قىزىل جاسىمىقتىڭ تونناسىنا 90 مىڭ تەڭگە ەسەبىنەن ەگىس جۇمىستارىنا اۆانس بەرۋدى كوزدەيدى. تەتىك سۇرانىسقا يە داقىلداردىڭ ەگىستەرىن كەڭەيتۋگە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار اگروبيزنەستىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇۇدب ساراپشىلارىنىڭ باعالاۋى بويىنشا، ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك وڭىرلەرىندە مونوداقىلعا (بيدايعا) جوعارى تاۋەلدىلىك ساقتالۋدا، ونىڭ ۇلەسى ەگىس القاپتارىنىڭ %75-87 نا جەتەدى. بۇل رەتتە، اسىرەسە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا ءداندى- بۇرشاقتى داقىلداردى ءوسىرۋ الەۋەتى ەلەۋلى بولىپ قالا بەرەدى.
«ازىق- تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى سامات تەڭبايەۆ اتاپ وتكەندەي، سالا ءداندى- بۇرشاقتى جانە مايلى داقىلداردى قوسا العاندا، اناعۇرلىم مارجينالدى داقىلداردى وسىرۋگە جوعارى قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر، بۇل ايتارلىقتاي ناتيجە بەرەدى.
سوڭعى بەس جىلدا ءداندى- بۇرشاقتى داقىلداردىڭ ەگىس القاپتارى ءتورت ەسەدەن استام ۇلعايىپ، 781 مىڭ گەكتارعا جەتتى.
2025 -جىلى قازاقستاندىق اگرارشىلار ءداندى-بۇرشاقتى داقىلداردىڭ رەكوردتىق ءونىمىن جينادى - 1 ميلليون تونناعا جۋىق، بۇل رەتتە جاسىمىق جالپى ءونىم كولەمىنەن شامامەن %78 قۇرايدى. جالپى بۇرشاق داقىلدارىن جيناۋدىڭ ءوسۋى ەكسپورت مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتتى. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، كەپتىرىلگەن بۇرشاق داقىلدارىن شەتەلگە جەتكىزۋ 570 مىڭ توننادان استى، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ءبىر جارىم ەسەگە جۋىق ءوستى.
بيدايمەن سالىستىرعاندا جوعارى سىرتقى سۇرانىس پەن تارتىمدى قۇندىلىق جاسىمىقتى فەرمەرلەر ءۇشىن ەڭ پەرسپەكتيۆالى ەتەدى.
- بۇگىندە اگروونەركاسىپ كەشەنىنىڭ الدىندا ءوندىرىس كولەمىن ۇلعايتىپ قانا قويماي، اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ مىندەتى تۇر. داقىلداردى ءارتاراپتاندىرۋدى قولداۋ جانە زاماناۋي اگروتەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ فەرمەرلەرگە تيىمدىلىكتى ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جالپى، مۇنداي تاسىلمەن سالا نارىقتىق جانە باسقا دا تاۋەكەلدەرگە از تاۋەلدى بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ازىق-تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسىنىڭ وكىلى.
ۇزاق مەرزىمدى فورۆاردتىق قارجىلاندىرۋ ارقىلى فەرمەرلەر كەپىلدەندىرىلگەن وتكىزۋ نارىعىن جانە اينالىم قاراجاتتارىنا قول جەتكىزۋدى الادى. سونىمەن قاتار بۇۇدب جوباسى شەڭبەرىندە قازاقستاندىق جانە حالىقارالىق ساراپشىلاردىڭ قولداۋىمەن قاجەتتى اگروتەحنيكالىق تالاپتاردى ساقتاي وتىرىپ، توپىراق قۇنارلىلىعىن قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا جۇمىس ىستەيتىن بولادى.
- بۇل تەتىك قارجى قۇرالدارىنىڭ نەعۇرلىم ورنىقتى جانە ءارتاراپتاندىرىلعان اگروجۇيەلەرگە كوشۋدى ىنتالاندىرۋدىڭ پراكتيكالىق مىسالى سانالادى، سونىمەن بىرگە فەرمەرلەردىڭ كىرىستىلىگىن ارتتىرىپ، سەكتور ءۇشىن تاۋەكەلدەردى ازايتادى، - دەپ قوستى بۇۇدب قازاقستانداعى تۇراقتى وكىلىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى سۋحروب حودجيماتوۆ.
بۇدان بۇرىن اقتوبەدە يگەرىلۋى ءتيىس 865 مىڭ گەكتار جەردىڭ 506 مىڭ گەكتارىنا ءداندى داقىل ەگىلەتىنى ءمالىم بولدى.