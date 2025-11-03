فەرمەر اسقاباقتان قايىق جاساپ، رەكورد جاڭارتتى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش تۇرعىنى گەري كريستەنسەن بيىل تاعى دا الەمدىك رەكورد ورناتتى، ول ءوز قولىمەن الىپ اسقاباقتان قايىق جاساپ، كولۋمبيا وزەنىندە 94,26 شاقىرىمدى ءجۇزىپ ءوتتى. بۇل «اسقاباق- قايىقپەن ەڭ ۇزاق ءجۇزۋ» كاتەگورياسىنداعى جاڭا رەكورد بولىپ تىركەلدى، دەپ حابارلايدى guinnessworldrecords.com.
وتكەن جىلى گەري ءدال وسىنداي جەتىستىككە Punky Loafster دەپ اتاعان قايىعىمەن جەتىپ، 73,5 شاقىرىمدى ەڭسەرگەن ەدى. الايدا ول ناتيجەسىنە كوڭىلى تولماي، جاڭا سىناققا كوكتەمدە، وزەن اعىسى كۇشتىرەك كەزدە شىعۋعا شەشىم قابىلداعان. وسى جولى ونىڭ جاڭا «كەمەسى» Marchflower دەپ اتالادى. بۇل اتاۋ «Mayflower» كەمەسىنە قۇرمەت رەتىندە تاڭدالعان: اسقاباق ناۋرىزدا توزاڭداندىرىلىپ، مامىردا جينالعان.
جاڭا قايىق بۇرىنعىسىنان 136 كەلىگە جەڭىل بولعانىمەن، فەرمەر ءوز رەكوردىن ايتارلىقتاي جاقسارتتى. ول ءوز سوزىندە:
«ءبىرىنشى ساپاردا وزەن تولقىندارىن باقىلاۋ مەن ەسكەكتى ءتيىمدى قولدانۋدى ۇيرەندىم. ال بۇل جولى ودان دا كوپ جاڭا تاسىلدەردى مەڭگەردىم. ءبىراق ەڭ قيىنى قىس بويى الىپ اسقاباق ءوسىرۋ ەدى»، - دەدى.
گەري كريستەنسەن 20 ساعاتتان استام ۋاقىت اسقاباقپەن ءجۇزىپ، الەمدىك رەكوردتى رەسمي تۇردە جاڭارتتى. دەگەنمەن ول باستاپقى جوسپارى بويىنشا بۇدان دا ۇزاق قاشىقتىقتى ەڭسەرگىسى كەلگەنىن مويىندادى.