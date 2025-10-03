Freedom Bank AI اسسيستەنتتى جانە ChatGPT ءدى تەگىن ەنگىزەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتىنە قاسىم-جومارت توقايەۆقا Digital Bridge حالىقارالىق فورۋمىندا وتكەن سيفرلىق شەشىمدەر كورمەسىندە Freedom Bank كومپانياسىنىڭ يننوۆاتسيالىق AI ونىمدەرى ۇسىنىلدى.
مەملەكەت باسشىسى ءوز سوزدەرىندە بىرنەشە رەت ەل ەكونوميكاسىنىڭ بارلىق سالالارىندا سيفرلاندىرۋدى دامىتۋعا قولداۋىن بىلدىرگەن.
قازاقستاننىڭ كاسىپكەرلەرىنە Freedom Business موبيلدى قوسىمشاسىندا 49 بانك وپەراتسيالارىن ورىنداۋعا قابىلەتتى داۋىستىق Freedom AI- اسسيستەنت قولجەتىمدى. سونىمەن قاتار، قولدانبا ىشىندەگى جەكە كاسىپكەرلەر ChatGPT تولىق فۋنكتسيونالدىعىنا ەركىن قول جەتكىزە الادى.
جاڭا فۋنكسيونال Android پايدالانۋشىلارى ءۇشىن قولجەتىمدى. جاقىن ۋاقىتتا ول iOS قۇرىلعىلارىنىڭ يەلەرىنە دە ۇسىنىلادى. iOS جۇيەسىنە ىسكە قوسىلۋى تۋرالى رەسمي سايتتا جانە بانكتىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرىندە حابارلاناتىن بولادى.
جاڭا سەرۆيستەر تۋرالى Freedom Holding Corp.- تىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى تيمۋر تۋرلوۆ پەن Freedom Bank ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى ايدوس جۇماعۇلوۆ ايتىپ بەردى.
Freedom Business-تەگى AI داۋىستىق كومەكشىسى كومپانيا يەلەرىنىڭ ۋاقىتىن ۇنەمدەيدى، كۇندەلىكتى جۇمىستان بوساتادى جانە مىسالى، سالىق تولەۋگە كومەكتەسەدى. اسسيستەنت قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە بارلىعى 49 كوماندانى ورىندايدى. ەندى كاسىپكەرلەر داۋىستىق پارمەننىڭ كومەگىمەن ءوز شوتتارى اراسىندا اۋدارىمدار جاساي الادى، دەپوزيتتەن قاراجاتتى تولىقتىرا نەمەسە الىپ تاستاي الادى، اي سايىنعى نەسيە تولەمدەرىن جاساي الادى، ايىپپۇلداردى تولەي الادى، قىزمەتكەرلەرگە جالاقى تولەي الادى، كونتراگەنتتەرگە شوت- فاكتۋرا جاساي الادى جانە تاعى باسقالار. جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن بانكتىك وپەراتسيالار جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن سيفرلاندىرىلدى. AI- اسسيستەنتى تيمۋر تۋرلوۆتىڭ داۋىسىمەن سويلەيتىنىن ايتا كەتۋ كەرەك.
- ءبىز يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋ ماسەلەلەرىندەگى جەدەلدىك تابىستىڭ كەپىلىنە اينالاتىن جاساندى ينتەللەكتتىڭ وراسان زور دامۋ داۋىرىندە ءومىر ءسۇرىپ جاتقانىمىز ءسوزسىز. سوندىقتان دامۋدىڭ جالعىز لوگيكالىق ءتاسىلى - جاساندى ينتەللەكت پەن بانكينگ مۇمكىندىكتەرىنىڭ سينەرگياسى. نەگىزىندە ءبىز AI-first ستراتەگياسىنا قاراي بەت الىپ كەلەمىز. ءبىز ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت كليەنتتەردىڭ كۇندەلىكتى سۇرانىستارىن بارىنشا وڭتايلاندىرىپ، كومپانياعا تەز ارادا كومەكتەسۋى ماڭىزدى. تەك قارجى تەح ينستيتۋتى بولۋ جەتكىلىكسىز، AI- بانكتەردىڭ ۋاقىتى كەلدى، - دەپ اتاپ ءوتتى تيمۋر تۋرلوۆ.
پرەزەنتاتسيانىڭ ەكىنشى بولىگى - قازاقستانداعى بارلىق جەكە كاسىپكەرلەر ءۇشىن ChatGPT گە تەگىن قول جەتكىزۋدى ۇسىنۋ دا ماڭىزدى بولدى. ەندى Freedom Business قوسىمشاسىنا كىرگەن ءاربىر كاسىپكەر تانىمال نەيروندىق جەلىنىڭ جەتىلدىرىلگەن فۋنكسيونالدىعىن قولدانا الادى. بۇل شوب ءۇشىن بيزنەس- پروتسەستەردى وڭتايلاندىرۋعا، ءبىرقاتار كۇندەلىكتى مىندەتتەرگە اقشا مەن ۋاقىتتى ۇنەمدەۋگە، بيزنەستى دامىتۋدىڭ كاسىبي بولجامدارىن قۇرۋعا، گيپوتەزالار مەن مودەلدەردى تەكسەرۋگە، بيزنەس- كەيستەرگە ەنۋگە جانە تاعى باسقالارعا ۇلكەن مۇمكىندىك.
بانكتىك قىزمەتتەردە AI ىسكە قوسۋدىڭ كەلەسى كەزەڭى ۇقساس قىزمەتتەردى Freedom SuperApp قوسىمشاسىنا بىرىكتىرۋ بولادى. جاقىندا Freedom Bank كليەنتتەرى - جەكە تۇلعالار - Freedom AI داۋىستىق اسسيستەنتى جانە ChatGPT ينتەگراتسياسى قولجەتىمدى بولادى، ولار قازىردىڭ وزىندە جابىق تەستىلەۋ رەجيمىندە جۇمىس ىستەيدى. بۇل بانك كليەنتتەرىنە بانكتىك وپەراتسيالاردى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار، مىسالى، بيلەت ساتىپ الۋعا، ساقتاندىرۋ ءپوليسىن راسىمدەۋگە، ونىمدەرگە تاپسىرىس بەرۋگە جانە ت. ب. مۇمكىندىك بەرەدى.
- داۋىستىق AI- اسسيستەنتتى جانە تەگىن ChatGPT ەنگىزۋ - بۇل جاساندى ينتەللەكت قازاقستانداعى بيزنەستىڭ جىلدام ءارى ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋىنە قالاي كومەكتەسەتىنىن كورسەتەتىن قادام. ءبىز كاسىپكەرلەرگە وپەراتسيالىق جۇكتەمەگە ەمەس، دامۋعا جانە ستراتەگيالىق مىندەتتەرگە نازار اۋدارۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن بارلىق نەگىزگى بانكتىك فۋنكتسيونالدىلىقتى سيفرلاندىردىق. مۇنداي تەحنولوگيالار جاي عانا ىڭعايلى قۇرال ەمەس، بولاشاقتا كومپانيالاردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىنىڭ نەگىزگى فاكتورىنا اينالادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ايدوس جۇماعۇلوۆ.