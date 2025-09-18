فرانسيانىڭ تابيعات تاريحى مۇراجايىنان 600 ەۋرونىڭ زاتتارى ۇرلاندى
استانا. KAZINFORM - دۇيسەنبىدەن سەيسەنبىگە قاراعان ءتۇنى پاريجدەگى ۇلتتىق تابيعات تاريحى مۇراجايى (MNHN) تونالدى. Actu17 پورتالىنىڭ دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، شىعىن 600 مىڭ ەۋرونى قۇراپ وتىر، دەپ جازادى رەسەيلىك ت ا س س.
ولار تاراتقان اقپاراتقا قاراعاندا، قاسكويلەر بۇل قىلمىسقا ابدەن دايىندالىپ، 6 التىن قۇيمانى الىپ كەتكەن. تەرگەۋمەن سوت پوليتسياسى بريگاداسى اينالىسىپ جاتىر.
تامىز ايىندا France Info راديوسى MNHN- گە كيبەرشابۋىل جاسالىپ، ول بىرنەشە اپتاعا سوزىلعانى ايتىلعان بولاتىن. وسىعان بايلانىستى زەرتتەۋگە قاجەتتى ونلاين قۇرالدارمەن جۇمىس ىستەۋ جانە كىتاپحانانىڭ دۇرىس جۇمىس ىستەۋىنە، كوللەكيالار بويىنشا كونسۋلتاتسيالىق قىزمەت كورسەتۋ مۇمكىن بولمادى.
ۇلتتىق تابيعات تاريحى مۇراجايى ءىرى عىلىمي- زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ قۇرامىنا كىرەدى. وعان بىرنەشە مۇراجاي، زەرتحانا، كىتاپحانا مەن پاركتەر، بوتانيكالىق باق پەن پاريجدەگى ۆەنەسەن زووباعى قارايدى.
وسىعان دەيىن ناپولەوننىڭ قىلىشى پاريجدەگى اۋكسيوندا 4,7 ميلليون ەۋروعا ساتىلعانى تۋرالى جازدىق.