    07:41, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    فرانسيانىڭ تابيعات تاريحى مۇراجايىنان 600 ەۋرونىڭ زاتتارى ۇرلاندى

    استانا. KAZINFORM - دۇيسەنبىدەن سەيسەنبىگە قاراعان ءتۇنى پاريجدەگى ۇلتتىق تابيعات تاريحى مۇراجايى (MNHN) تونالدى. Actu17 پورتالىنىڭ دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، شىعىن 600 مىڭ ەۋرونى قۇراپ وتىر، دەپ جازادى رەسەيلىك ت ا س س.

    Францияның табиғат тарихы мұражайынан 600 еуроның заттары ұрланды
    Фото: report.az

    ولار تاراتقان اقپاراتقا قاراعاندا، قاسكويلەر بۇل قىلمىسقا ابدەن دايىندالىپ، 6 التىن قۇيمانى الىپ كەتكەن. تەرگەۋمەن سوت پوليتسياسى بريگاداسى اينالىسىپ جاتىر.

    تامىز ايىندا France Info راديوسى MNHN- گە كيبەرشابۋىل جاسالىپ، ول بىرنەشە اپتاعا سوزىلعانى ايتىلعان بولاتىن. وسىعان بايلانىستى زەرتتەۋگە قاجەتتى ونلاين قۇرالدارمەن جۇمىس ىستەۋ جانە كىتاپحانانىڭ دۇرىس جۇمىس ىستەۋىنە، كوللەكيالار بويىنشا كونسۋلتاتسيالىق قىزمەت كورسەتۋ مۇمكىن بولمادى.

    ۇلتتىق تابيعات تاريحى مۇراجايى ءىرى عىلىمي- زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ قۇرامىنا كىرەدى. وعان بىرنەشە مۇراجاي، زەرتحانا، كىتاپحانا مەن پاركتەر، بوتانيكالىق باق پەن پاريجدەگى ۆەنەسەن زووباعى قارايدى.

    وسىعان دەيىن ناپولەوننىڭ قىلىشى پاريجدەگى اۋكسيوندا 4,7 ميلليون ەۋروعا ساتىلعانى تۋرالى جازدىق.

