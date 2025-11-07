فرانسيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى تۇرمە تاماعىنان قاۋىپتەنىپ، تەك يوگۋرت جەيدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ناۋقانىن قارجىلاندىرۋ ءىسى بويىنشا ايىپتالىپ، جازاسىن وتەپ جاتقان فرانسيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى نيكوليا ساركوزي تۇرمە تاماعىنان باس تارتىپ، تەك يوگۋرت جەيدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
Le Point جۋرنالىنىڭ حابارلاۋىنشا، ساركوزي باسقا تۇتقىندار ونىڭ تاماعىنا الدەنە قوسىپ جىبەرۋى مۇمكىن دەپ قورقادى. سونداي-اق ول تۇرمە دۇكەنىنەن دە ازىق-تۇلىك الۋ مۇمكىندىگىن پايدالانبايدى.
- ول ءتىپتى جۇمىرتقا دا اسىپ جەمەيدى جانە مۇنى پرينسيپ بويىنشا جاسايدى، - دەپ اتاپ ءوتتى دەرەككوز.
21-قازاندا قاماۋعا الىنعاننان بەرى بۇرىنعى پرەزيدەنت تەك يوگۋرتپەن كۇن كورىپ كەلەدى. جۋرنال بۇل ديەتا ونىڭ ادۆوكاتتارىنىڭ 10-قاراشادا بوساتۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قاراستىراتىن سۋديالارعا قالاي اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى ويلاپ كوردى.
ەگەر ءوتىنىش قاناعاتتاندىرىلسا، ساركوزيدىڭ تۇرمە جازاسى سوت باقىلاۋىمەن، ەلەكتروندى بىلەزىكپەن نەمەسە كەپىلدىكپەن اۋىستىرىلۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن پاريج پروكۋراتۋراسى ساركوزيگە تۇرمەدە جاسالعان قوقان-لوققىلاردى تەرگەپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن. بۇرىنعى پرەزيدەنتكە جاسالعان ءولىم قاۋپىنەن كەيىن ءۇش تۇتقىنعا قاتىستى تەرگەۋ باستالدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، پاريج سوتى فرانسيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى نيكوليا ساركوزيدى 2007 -جىلعى سايلاۋ ناۋقانىن ليۆيا قارجىلاندىرۋى ءىسى بويىنشا قىلمىستىق قاستاندىق جاسادى دەپ تانىپ، بەس جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.
تريبۋنال ءتوراعاسى ناتالي گاۆارينو بۇرىنعى پرەزيدەنتتىڭ، سول كەزدە ءالى كانديدات بولعان كەزدە، ليۆيا رەجيمىنەن «قارجىلىق قولداۋ الۋ ءۇشىن ەڭ جاقىن سەرىكتەستەرىنە ارەكەت ەتۋگە رۇقسات بەرگەنىن» ءتۇسىندىردى. ساركوزيگە پاسسيۆتى سىبايلاس جەمقورلىق، ناۋقاندى زاڭسىز قارجىلاندىرۋ، مەملەكەتتىك قاراجاتتى جىمقىرۋ جانە قىلمىستىق ۇيىمعا قاتىسۋ ايىپتارى تاعىلدى.
21-قازاندا نيكوليا ساركوزي جازاسىن وتەۋ ءۇشىن سانتە تۇرمەسىنە اۋىستىرىلدى، وندا ول كىتاپ جازۋعا كىرىستى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا