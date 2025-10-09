فرانسياداعى ساياسي داعدارىس: بيلىك پەن قوعام اراسىنداعى تەڭسىزدىك تەرەڭدەدى
استانا. KAZINFORM - سەباستەن لەكورنيۋ فرانسيا پرەمەر-مينيسترلىگىنە 9-قىركۇيەكتە تاعايىندالعانىمەن، 27 كۇننەن كەيىن، ياعني 6-قازاندا وتستاۆكاعا كەتۋگە ءماجبۇر بولدى. بۇل وقيعا بيلىكتىڭ تۇراقتىلىعىنا قاتىستى كۇماندى كۇشەيتتى.
پرەزيدەنت ەممانيۋەل ماكرون لەكورنيۋگە مەملەكەت تۇراقتىلىعىن قالپىنا كەلتىرۋ جوسپارىن دايىنداۋعا ەكى كۇن بەردى. ءبىراق بۇل شەشىم دە حالىق سەنىمىن قالپىنا كەلتىرە المادى. جۇرگىزىلگەن ساۋالناماعا قاراعاندا، فرانسۋزداردىڭ %75 ى پرەمەردىڭ وتستاۆكاسىن قولداعان.
ەندى ەل باسشىسى پارلامەنتتىك فراكتسيالاردىڭ جەتەكشىلەرىمەن جاڭا ىمىراعا كەلۋگە تىرىساتىن جاڭا پرەمەر-مينيستر ىزدەۋگە ءماجبۇر. ءبىراق بۇل ماسەلەنىڭ شەشىمى بۇرىنعىدان قيىن بولماق، ويتكەنى پرەمەرلەر وتستاۆكاعا كەتكەن سايىن پارتيالار جەتەكشىلەرىنىڭ ۇستانىمدارى نىعايا تۇسكەن.
- تاكتيكالىق تۇرعىدان العاندا، بۇل جاڭا بيۋدجەتتى قابىلداۋ قاجەتتىلىگىنە بايلانىستى. ونى قىسقارتۋ ءۇشىن ايتارلىقتاي اۋىر قادامدار جاسالۋى كەرەك. مۇنداي جاعدايدا سولشىل، وڭشىل جانە ورتالىق كوشباسشىلارىنىڭ كەلىسىمگە كەلۋى قيىنداي تۇسپەك، سەبەبى قىسقارتۋلار كىمنىڭ ەسەبىنەن جۇزەگە اسادى دەگەن سۇراق تۋىندايدى.
سونىمەن قاتار فرانسياداعى ساياسي كۇشتەر ءۇشىن 2027 -جىلى وتەتىن پرەزيدەنتتىك سايلاۋعا قاتىستى ستراتەگيالىق ماسەلە دە وزەكتى. ارينە، بۇل سايلاۋعا قاتىسۋشىلاردىڭ بارلىعى وزدەرىنە قاتىستى ساياسي پارتيالاردىڭ 2025 -جىلى ۇكىمەت قابىلداۋى ءتيىس ۇنامسىز شەشىمدەر كەسىرىنەن پوزيتسيالارىن السىرەتىپ الماۋى كەرەكتىگىن قازىردەن ويلانۋى كەرەك.
ويتكەنى، بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر بايرۋ ۇكىمەتى ۇسىنعان جوسپارعا سايكەس، بيۋدجەت شىعىستارىن 44 ميلليارد ەۋروعا قىسقارتۋ ۇسىنىلعان. ونىڭ ۇستىنە، مۇنى بيۋدجەتتىك سالا قىزمەتكەرلەرىنىڭ زەينەتاقىسى مەن جالاقىسىن يندەكستەۋدەن باس تارتۋ ارقىلى جاساۋ كوزدەلگەن. ينفلياتسيانىڭ ءوسۋى جاعدايىندا بۇل حالىقتىڭ ايتارلىقتاي بولىگى ءۇشىن وتە اۋىر شەشىم بولماق، - دەيدى Kazinform حالىقارالىق شولۋشىسى سۇلتان اكىمبەكوۆ.
بيۋدجەت پارلامەنت داۋىسىنسىز قابىلدانۋى دا مۇمكىن. ءبىراق، بۇل پۋنكت كەزىندە باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن ەنگىزىلگەنىمەن، قازىر دەموكراتيالىق تەپە-تەڭدىككە قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىر. حالىق نارازىلىعى ءدال وسى بيلىك شوعىرلانۋىنىڭ سالدارىنان كۇشەيدى.
- ەگەر كەلىسىمگە قول جەتكىزىلمەسە، ماكرون پارلامەنتتى تاراتا الادى نەمەسە فرانسيا كونستيتۋتسياسىنىڭ 49.3-بابىنا سۇيەنۋى مۇمكىن، وعان سايكەس ۇكىمەت بيۋدجەتتى پارلامەنتپەن تالقىلاماي-اق قابىلداي الادى. 2023 -جىلى زەينەت جاسىن كوتەرۋ تۋرالى زاڭ وسىلاي قابىلدانعان بولاتىن. ءبىراق مۇنداي جاعدايدا ماكرون ءارتۇرلى ساياسي كۇشتەر اراسىندا جاۋاپكەرشىلىكتى بولە المايدى. بۇل ونىڭ ءوزى جاقتايتىن ساياسي سپەكتردىڭ شارتتى ورتالىعىنان پرەزيدەنتتىككە تۇسەتىن كەلەسى كانديداتتىڭ كانديداتۋراسىن قاتتى السىرەتەدى، - دەيدى ساراپشى.
ەل ەكونوميكاسىنىڭ ءوسىمى بار بولعانى %0,6 دەڭگەيىندە. بيۋدجەت تاپشىلىعى - %5,8، بۇل - ەۋرووداقتاعى رۇقسات ەتىلگەن شەكتەن (%3) الدەقايدا جوعارى. بيىلعى ءبىرىنشى توقساندا مەملەكەتتىك قارىز ءى ج ءو-نىڭ %115,6 ى، ياعني 3,4 تريلليون ەۋروعا جەتكەن.
- تومەن باعامەن رەسۋرستاردى تارتۋدى جالعاستىرۋ ءۇشىن فرانسيا قازىرگى تىعىرىقتان شىعۋ ءۇردىسىن كورسەتۋى كەرەك. ءبىراق نارىقتار بىردەن سەزىنەتىن بەلگىسىزدىك جاعدايىندا مۇنى ىستەۋ وتە قيىن. وسى قىركۇيەكتە Fitch فرانسيانىڭ رەيتينگىن ا ا- دان A±عا دەيىن تومەندەتتى، بۇل ەل ۇشىن قارىز الۋدى قىمباتتاتادى، - دەيدى س. اكىمبەكوۆ.
فرانسيا بيلىگىنىڭ الدىنداعى باستى مىندەت - قوعاممەن جاڭا الەۋمەتتىك كەلىسىم ورناتۋ. بيلىك پەن وپپوزيتسيا اراسىنداعى ديالوگ پەن ءوزارا ىمىرا ەلدى تۇراقتىلىققا قايتا اكەلۋدىڭ جالعىز جولى بولىپ تۇر. ايتپەسە، بۇگىنگى داعدارىس تەك ىشكى ەمەس، ەۋروپالىق دەموكراتيانىڭ دا ءالسىز تۇسىن كورسەتەتىن مىسالعا اينالۋى ىقتيمال.
ايتا كەتسەك، كۇنى كەشە ەليسەي سارايى جاڭا سايلاۋ وتكىزىلۋى مۇمكىن دەگەن بولجامدى جوققا شىعارىپ، ەممانۋەل ماكرون ەلدىڭ جاڭا پرەمەر-ءمينيسترىن 48 ساعات ىشىندە تاعايىندايتىنىن مالىمدەدى.
كاميلا مۇلىك